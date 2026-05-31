Reyerta de madrugada en Santa Cruz de Tenerife: un hombre acaba en el hospital

Un hombre, del que no han trascendido más datos, tuvo que ser trasladado esta madrugada al Hospital Universitario de Canarias (HUC) a consecuencia de las heridas que sufrió en una reyerta previa en la Avenida de la Constitución de Santa Cruz de Tenerife, según informa el 112.
El suceso se produjo en torno a las 05.16 horas, cuando la sala operativa del 112 recibía una alerta que informada sobre una persona que precisaba asistencia sanitaria tras una pelea.
Una ambulancia y la Policía Local
El 112 activó los recursos necesarios: una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Policía Local capitalina.
A su llegada, el personal del SUC asistió al afectado, que presentó un traumatismo facial de carácter moderado, y procedió a su traslado al HUC.
Por su parte, los agentes aseguraron la zona e instruyeron las diligencias correspondientes.