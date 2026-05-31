La isla que ha enamorado a la estrella del cine Walton Goggins: “Uno de los interiores más místicos que he visto nunca”

El idilio de las grandes producciones de Hollywood con las Islas Canarias no es ninguna novedad, pero de vez en cuando, el paso de una superproducción deja huellas que van mucho más allá de lo estrictamente profesional.
El último ejemplo lo ha protagonizado el aclamado actor estadounidense Walton Goggins, uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión actual gracias a sus papeles en películas de Quentin Tarantino como Django desencadenado o Los odiosos ocho, y más recientemente por sus aclamados trabajos en las series Fallout y The White Lotus.
Goggins ha permanecido varias semanas en el archipiélago rodando ‘Mister’, una película de acción dirigida por Wade Eastwood en la que comparte pantalla con la actriz Chloë Grace Moretz.
Sin embargo, lo que realmente ha revolucionado a sus seguidores ha sido la apasionada despedida que el intérprete ha dedicado a la isla de Tenerife tras recorrerla de punta a punta en sus momentos de descanso.
Un viaje “alocado” comiendo queso asado y descubriendo Masca
El actor decidió mimetizarse por completo con el entorno local. Y a través de su perfil oficial de Instagram ha compartido un completo carrusel con imágenes que demuestran que ha vivido la experiencia como un canario más.
En su bitácora de viaje inmortalizó los imponentes Acantilados de Los Gigantes, el interior del caserío de Masca y la icónica silueta del Auditorio de Tenerife. También hubo espacio para la gastronomía tradicional, retratando un apetecible plato de queso asado con mojo, e incluso se le pudo ver tomando el sol relajadamente en el charco de Isla de Cangrejo o compartiendo capturas de sus trayectos por carretera desde Playa San Juan hasta la capital tinerfeña.
Pero si un rincón de la geografía insular caló hondo en la estrella de Hollywood, ese fue el Parque Nacional del Teide, por cuyas carreteras se grabó conduciendo absorto por la inmensidad del paisaje volcánico.
La emotiva declaración del actor
La huella que el viaje ha dejado en el actor ha quedado perfectamente resumida en el texto sin filtros que ha elegido para decir adiós y anunciar su regreso a casa antes de reencontrarse con su familia:
“Tenerife… uno de los interiores de isla más místicos que he visto nunca… Gente nueva, lugares nuevos, cosas nuevas (incluso los jodidos The Strokes… ya hablaremos de eso más adelante). Vuelvo a casa dentro de 48 horas… menuda aventura tan alocada y extraña ha sido. Estoy deseando veros, queridos, a los dos. Papá vuelve a casa”.
Una sincera declaración de amor que vuelve a situar al archipiélago canario no solo como un plató de ventajas fiscales inigualables, sino como un destino capaz de fascinar a los nombres más exigentes del panorama cinematográfico internacional.