De Hollywood al Teide: Walton Goggins queda “fascinado” con Tenerife durante el rodaje de su nueva película

El actor estadounidense Walton Goggins ha compartido en redes sociales cómo ha vivido sus últimos días en Tenerife, donde ha grabado algunas de las escenas de su próxima película, Mister, junto a la actriz Chloë Grace Moretz. La producción, dirigida por Wade Eastwood, vuelve a situar al Archipiélago como escenario de un rodaje internacional con nombres destacados de Hollywood.
Durante su estancia, Goggins no se limitó al trabajo ante las cámaras. El intérprete se recorrió Tenerife de punta a punta, se alojó en el Hotel Abama, en Guía de Isora y visitó al costa de Los Gigantes, además de darse un baño en La Caleta de Adeje. Comió y bebió vino en guachinches y, sobre todo, descubrió el Parque Nacional del Teide, uno de los lugares que más marcaron su paso por la Isla.
En su última publicación de Instagram, Goggins mostró varias imágenes de su estancia en Tenerife antes de despedirse de la Isla. En el texto que acompañaba al carrusel, el actor escribió: “Tenerife… uno de los interiores de isla más místicos que he visto nunca… Gente nueva, lugares nuevos, cosas nuevas, incluso los jodidos The Strokes… ya hablaremos de eso más adelante. Vuelvo a casa dentro de 48 horas… menuda aventura tan alocada y extraña ha sido. Estoy deseando veros, queridos, a los dos. Papá vuelve a casa”.
Desde ‘The Shield’ a ‘The White Lotus’
Walton Goggins es uno de los actores de reparto más reconocibles de la televisión y el cine estadounidense. Su carrera ganó fuerza con papeles como el de Shane Vendrell en The Shield y, especialmente, Boyd Crowder en Justified, personaje que consolidó su prestigio entre la crítica. En el cine ha trabajado con directores como Quentin Tarantino en Django desencadenado y Los odiosos ocho, además de participar en títulos como Predators, Lincoln, Tomb Raider o Ant-Man y la Avispa. En los últimos años ha reforzado su popularidad internacional con series como The Righteous Gemstones, Fallout y The White Lotus, confirmando una trayectoria marcada por personajes intensos, carismáticos y con una fuerte presencia en pantalla.