El Costa Adeje Egatesa cierra el curso con triunfo y con el cuarto puesto (2-0)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa acabó de la mejor manera la temporada 2025-26 con triunfo ante el Deportivo Abanca (2-0), y con el objetivo del cuarto puesto en la clasificación de la Liga F Moeve. Los goles en la segunda parte de Koko y Gramaglia le dieron los tres últimos puntos al equipo de Yerai Martín para un total de 54 puntazos en la tabla. Una cuarta posición que ya tenía en el bolsillo en el transcurso del partido al consumarse la derrota del Atlético de Madrid en Zubieta ante la Real Sociedad (2-0).
El CD Tenerife femenino empezó como una moto el partido, y ya a los 45 segundos Paulina Gramaglia adelantó a las blanquiazules con un remate en boca de gol. Tanto que a la postre fue anulado, tras ser revisado por la colegiada y cuarta árbitra por una falta de Moreno a Henar. El entrenador del Deportivo Abanca, Fran Alonso, solicitó la intervención del FVS (Football Vídeo Support).
Las blanquiazules se pudieron poner por delante en sendas acciones ofensivas en los minutos 6 y 10 en botas de Natalia Ramos, tras un saque de esquina, y con un centro medido al corazón del área de Violeta Quiles que no encontró rematadora al atajar con seguridad la cancerbera Yohana. En el minuto 14, un centro de Aleksandra desde la derecha al segundo palo fue rematado por alto y desviado por Violeta Quiles.
En el minuto 19 estuvo muy cerca de adelantar a las guerreras en el marcador Koko, que tras recibir un sensacional pase en profundidad de Aithiara, se plantó delante de Yohana pero su disparo fue repelido por el cuerpo de la guardameta deportivista.
Tres minutos después (22′), fue el Deportivo Abanca el que avisó por primera vez con una acción individual de Ainhoa Marín, que culminó con un disparo al borde del área que salió rozando el palo de la portería de Nay Cáceres.
Nuevamente tuvo que intervenir el Video Support en el minuto 34 con el tanto anotado por Gramaglia, tras embocar la pelota en la portería gallega. El entrenador del Deportivo solicitó la intervención del FVS por dos acciones previas al gol: plancha de Natalia Ramos en el centro del campo, y por traspasar el balón la línea de fondo en el centro de Aleksandra. El gol fue anulado, porque la internacional polaca centró estando el balón fuera del terreno de juego.
Ya en tiempo de prolongación, 45+1, un centro de Aleksandra desde banda derecha fue rematado de cabeza por Natalia Ramos, pero desvió una defensora a saque de esquina. En el 45+5, disparó de Bárbara para el Deportivo Abanca que salió por alto. La última llegó en el 45+7 tras el enésimo centro de Aleksandra, al que no llegó por poco Gramaglia, pero sí a Koko que remató a bocajarro a las manos de Yohana. Con 0-0 ambos equipos enfilaron el camino a los vestuarios.
La segunda parte arrancó de la mejor manera para el Costa Adeje Tenerife Egatesa ya que en el 46, una acción por la izquierda de Violeta Quiles lo culminó Koko anticipándose a la defensa y a la guardameta visitante (1-0). Un gol que hacía justicia al gran partido que estaba llevando a cabo el conjunto blanquiazul.
Tuvo trabajo el Video Support, ya que en el minuto 53 Yerai Martín solicitó su intervención tras un derribo de Artero a Gramaglia, tras un centro de Aleksandra al corazón del área. La acción fue chequeada por la colegiada y la cuarta árbitra que dictaminaron pena máxima por empujón de Artero a la delantera argentina. La propia Gramaglia transformó de manera impecable el penalti en el minuto 57 (2-0). Llegaron los cambios en el banquillo local con las entradas al terreno de juego de Clau (66′), Castelló (77), Jenni López (77), Pola (77) y María Estella, que se pudo despedir de la afición jugando de corto, en el 85.
El 2-1 pudo llegar en el minuto 72 tras un disparo de Bárbara desde el centro del campo que pegó en el larguero de la portería de Nay, y en el 79 con una incursión de Ainhoa Marín hasta línea de fondo, cuyo centro de la muerte fue abortado por Nay Cáceres con una gran mano.
En resumidas cuentas, sensacional partido del Costa Adeje Tenerife Egatesa en lo colectivo, llevando siempre el peso del partido y generando las mejores ocasiones a lo largo y ancho del encuentro. En el plano individual, Aleksandra fue un martillo pilón por banda derecha, Natalia Ramos está de dulce en la sala de máquinas, y Gramaglia que firmó una recta final de curso con sobresaliente. La delantera argentina borró de un plumazo las dudas que generaba su juego y falta de gol en la primera parte del campeonato.
FICHA TÉCNICA:
2 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Nay Cáceres, Aleksandra, Fatou, Elba, Cinta, Aithiara, Moreno, Natalia Ramos, Violeta Quiles, Koko y Gramaglia. También jugaron: Sandra Castelló, Clau Blanco, María Estella, Jenni López y Pola.
0 DEPORTIVO ABANCA: Yohana Gómez, Monteagudo, Marina Artero, Elena Vázquez, Samara, Henar, Paula Gutiérrez, Esperanza Pizarro, Ainhoa Marín, Marisa y Bárbara. También jugaron: Millene, Lía, Lucía, Barth y Novo.
GOLES: 1-0, min 46: Koko. 2-0, min 57: Gramaglia, de penalti.
ÁRBITRA: Alicia Espinosa. Amonestó a Yerai Martín, entrenador local. Amonestó a las visitantes Artero, Bárbara, Novo, y al entrenador visitante Fran Alonso.
INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. 1.927 espectadores. En los prolegómenos el club blanquiazul rindió un emotivo reconocimiento a María Estella por parte del presidente Sergio Batista, compañeras de equipo y cuerpo técnico, tras anunciar su retirada.