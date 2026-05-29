EN DIRECTO | La Laguna Tenerife-Bilbao Basket

Cumplido ya el exigente objetivo de clasificarse para el playoff por el título, ¡por novena vez en los últimos diez años!, La Laguna Tenerife quiere más. El grupo de Txus Vidorreta cerrará este viernes la liga regular ante el Surne Bilbao Basket, en un duelo directo por la séptima plaza.
Ambos equipos llegan a la 34ª entrega del torneo doméstico con el mismo balance (18/15), si bien la escuadra vasca necesita ganar para sellar su billete para las series finales. Una derrota suya en la Isla y un triunfo del Unicaja en Vitoria concedería la octava y última vacante para el playoff al equipo andaluz.
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