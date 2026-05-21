La Laguna Tenerife ficha al primer islandés de su historia

La Laguna Tenerife ha incorporado hasta final de temporada al base internacional islandés Elvar Fridriksson, un director de juego de 1,83 metros que llega procedente del Anwil Wloclawek, conjunto con el que ha competido este curso en la liga polaca.
El jugador nacido en Reikiavik el 11 de noviembre de 1994 aterriza en La Laguna Tenerife tras completar una destacada campaña en Polonia, donde firmó medias de 13,5 puntos, 6,3 asistencias, 2,4 rebotes y 1,1 robos por encuentro, alcanzando una valoración promedio de 17,1 créditos en 32 partidos disputados. Su equipo quedó recientemente fuera de la lucha por el título tras caer en el play in previo a los cuartos de final.
La trayectoria de Fridriksson incluye experiencia en numerosos campeonatos europeos, después de pasar por clubes de Francia, Suecia, Lituania, Bélgica, Italia, Letonia, Grecia y Polonia. Además, acumula un importante recorrido en torneos continentales como la FIBA Europe Cup y la Basketball Champions League, competición en la que dejó una actuación histórica en octubre de 2023 defendiendo la camiseta del PAOK frente al Galatasaray, al registrar un triple-doble de 19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.
El nuevo refuerzo aurinegro también es un habitual de la selección absoluta de Islandia, con la que suma 56 partidos oficiales desde su debut internacional en 2014.
Formado en el Njarovik, club con el que debutó en la máxima categoría islandesa siendo todavía adolescente, el base dio posteriormente el salto a Estados Unidos para jugar un año en la Universidad de Long Island y tres campañas en la Universidad de Barry, dentro de la NCAA II.
Ya en Europa, defendió las camisetas del Denain Voltaire francés, Boras Basket sueco, Siauliai y Rytas Vilnius en Lituania, Antwerp en Bélgica, Tortona en Italia, además de los conjuntos griegos PAOK y Maroussi, antes de recalar esta temporada en el baloncesto polaco.
Fridriksson llegó anoche a Tenerife y pudo seguir desde el palco la segunda parte del encuentro entre el conjunto canarista y el Joventut Badalona. Durante la mañana de este jueves superó el reconocimiento médico en Hospiten Rambla y ya está disponible para incorporarse a los entrenamientos del equipo.