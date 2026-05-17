EN DIRECTO | La Laguna Tenerife-Barça

La Laguna Tenerife recibe este domingo al potente Barça (Santiago Martín, 19:00 hora canaria | DAZN | M+ | Orange TV) con el firme propósito de rescatar su mejor versión y seguir enganchado de lleno a la cada vez más exigente pugna por jugar las serie finales de la Liga Endesa.
Txus Vidorreta, entrenador local, recupera a Marcelinho Huertas, pero pierde a otro pilar, Aaron Doornekamp, por lesión.
Primer cuarto
Dos triples de Juani Marcos pusieron el 0-6 en el inicio, pero luego los visitantes fueron apabullantes (2-13). Vidorreta tuvo que parar el duelo jugados tres minutos y medio. El marcador era de 4-15. El Barça dominaba todo.
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