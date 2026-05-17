La Laguna Tenerife no quiere más disgustos después de sus dos derrotas en la Final a Cuatro de una Basketball Champions League en la que el cuadro lagunero era favorito y de la paliza que sufrió en el derbi ante el Dreamland Gran Canaria. Las posiciones de entrada a las eliminatorias de ascenso se van definiendo y la cosa está ajustada con el Surne Bilbao en un gran momento acechando a los canaristas y descabcando al Unicaja Málaga.
No está bien el cuadro de Txus Vidorreta aunque a los pupilos del técnico vasco les van las citas como la de esta tarde. Llega el FC Barcelona al Santiago Martín y también lo hace con aprietos clasificatorios, intentando por todos los medios ser cabeza de serie en los ‘play-offs’ de una competición que se podría abrir con las posibles bajas de Walter Tavares y Alex Len en lo que resta de temporada.
A los canaristas, después del duelo de hoy, les quedarán tres partidos que serán ante el Joventut, en casa; Granada, a domicilio y Surne Bilbao Basket para despedir la competición regular en el Santiago Martín. El margen de eror es escaso pero será difícil que en las eliminatorias no est´sn presentes los de Txus Vidorreta.
“Tenemos que enfocarnos en nosotros, en revertir nuestra situación y volver a sentirnos el equipo que somos”, dijo ayer en rueda de prensa Bruno Fitipaldo, un jugador al que no se le he visto cómodo ni brillante desde la llegada de Patty Mills que le ha arrebatado algo de protagonismo.
Aún así el jugador uruguayo reseñaba que “tenemos que volver a recuperar nuestro juego de pases y de buenos porcentajes, por nuestra característica de equipo, volver a encontrar eso creo que es lo más importante” mientras que advertía que mejorar en defensa es fundamental “contra un equipo con tanto talento ofensivo” como el Barcelona que “tuiene algunos focos claros en ofensiva, diría que Punter y Shengelia principalmente, aunque pueden tener otras variantes”.
“Son un equipo peligroso siempre y ahora tienen el foco cien por cien en esta competición, seguramente tienen más tiempo para mejorar los partidos que antes”, explicaba el internacional uruguayo que podría tener que asumir los minutos de un Marcelinho Huertas que apenas jugó dos minutos en el duelo de Gran Canaria antes de retirarse lesionado.
“Creo que el público va a estar ahí acompañándonos como hizo siempre. En este momento de final de temporada necesitamos ayuda de todos y no tengo dudas de que van a estar” finalizó el director de juego canarista.