EN DIRECTO | Dreamland Gran Canaria-La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife visita este jueves al Dreamland Gran Canaria en el inicio de un intenso y exigente sprint final de la Liga Endesa.
El grupo de Txus Vidorreta afrontará hasta cuatro partidos en diez días, los correspondientes a las jornadas 31 (Granca, fuera), 32 (Barça, en casa) y 33 (Granada, a domicilio); y el pendiente de la trigésima fecha, ante el Joventut en casa, aplazado en su día por coincidencia con la Final Four de la BCL, antes de la última entrega del torneo doméstico, en la Isla y ante el Surne Bilbao Basket, con el firme propósito de afianzarse en los puestos que darán opción a jugar luego las series finales por el título.
Marcelinho Huertas, finalmente, podrá participar en La Laguna Tenerife, una vez superado un cólico nefrítico recientemente.
Primer cuarto
Respondió bien La Laguna Tenerife después de una buena salida local (4-6) agarrándose a Patty Mills (10-12) como el Granca lo hacía con Brussino.
Una canasta de Wong puso la máxima diferencia a favor de los amarillos (19-14) hasta llegar a un 14-2 para el 22-14.
El 26-21 final dejaba las cosas relativamente igualdas, aunque la defensa de La Laguna Tenerife no era la mejor.
Segundo cuarto
Los locales continuaron más acertados en el arranque del segundo cuarto (33-21) tras un rápido parcial de 7-0.
El Gran Canaria desbordaba a La Laguna Tenerife una y otra vez, tanto por su intensidad como por su gran puntería. En menos de 14 minutos, los amarillos habían puesto el 39-26.
El equipo del Ché Grcía era dueño y señor del encuentro, superando al Canarias casi en cada acción (49-31).
El 57-41 del descanso parecía dejar sentenciado el duelo.