Noctámbula prepara “el mayor montaje técnico nunca visto en Tenerife en un festival de electrónica”

Pantallas gigantes, arte digital inmersivo y una producción técnica “sin precedentes” marcarán la llegada de Noctámbula, “la cita que transforma la experiencia de los festivales de electrónica en Tenerife”, detallan desde Encaro Factory. Noctámbula, que abrirá sus puertas el 12 de septiembre, a las 16.00 horas, en la capital tinerfeña, en el Recinto Ferial de Tenerife, presenta un cartel donde la Symphony of Unity, el proyecto sinfónico de Tomorrowland que reúne a alrededor de 60 músicos sobre el escenario para reinterpretar grandes himnos de la electrónica en formato orquestal; Matt, integrante y rostro visible del proyecto Meduza, y la dj internacional B Jones, referente de la escena electrónica nacional con proyección internacional, comparten protagonismo.
JUANJO BELOQUI, CREAR ATMÓSFERA
Para esta cita, Noctámbula cuenta con el diseñador de iluminación Juanjo Beloqui, profesional con una amplia trayectoria en producciones de gran formato a nivel internacional. Su visión ha sido clave, explican desde la productora, para construir una atmósfera en la que la tecnología de vanguardia se integra con la narrativa del espectáculo, transformando el espacio en una experiencia sensorial completa.
Juanjo Beloqui expone el despliegue técnico que definirá Noctámbula, con cerca de 600 dispositivos lumínicos de última generación controlados por cinco consolas de luces de máxima vanguardia, cañones controlados por control remoto con sistemas de seguimiento con cámara y alrededor de 400 metros cuadrados de pantalla led, entre otras tecnologías punteras y totalmente originales.
Según explica Beloqui, el diseño del espectáculo se basa en una sincronización perfecta. “Viene todo ajustado al milímetro. Todo va programado con código de tiempo, en el que cada efecto va ajustado con una precisión quirúrgica”. El diseñador de iluminación añade que esta coordinación técnica se aplicará también a los interludios de los djs locales, que contarán con una programación visual específica diseñada por el festival.
DEJAR HUELLA
“Más allá de la complejidad técnica, Noctámbula nace con la vocación de dejar una huella imborrable en el espectador. Nuestro nivel de autoexigencia es muy alto para que la satisfacción del público sea plena”, explica Beloqui, quien asimismo hace hincapié en el cuidado y la “manufactura” de cada detalle de la producción.
El objetivo final, argumenta, es la trascendencia de Noctámbula en la memoria colectiva: “Lo que queremos es que la gente lo recuerde cuando ya haya pasado mucho tiempo. Habrá muchos momentos inolvidables que dejen al público con la boca abierta. La idea es que salgan con una experiencia vivida que les deje pensando: ‘¿Cuándo se va a repetir esto?”.
GASTRONOMÍA Y LOCALIDADES
Pero, además, indican en Encaro Factory, “la excelencia de la cita se extiende a una cuidada selección gastronómica y coctelería de autor”. Con el fin de adaptar la experiencia a cada asistente, Noctámbula ofrece diferentes modalidades de acceso: Ultimate, Front Stage, VIP y General.
Las entradas para la cita del 12 de septiembre se encuentran disponibles a través de su sitio web oficial, noctambulatenerife.com, y la plataforma Tomaticket. El encuentro cuenta con el respaldo institucional del Gobierno regional, a través de Turismo Islas Canarias e Islas Canarias Latitud de Vida, además del patrocinio de LOS40 Classic.