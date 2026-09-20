Halloween, gaming y senderos: todas las actividades gratis para jóvenes este otoño en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife pone en marcha este otoño una nueva programación gratuita para jóvenes con actividades de gaming, senderismo, Halloween, deporte, tecnología, creatividad y música. La Agenda de Otoño 2026 de Distrito Joven se desarrollará durante octubre, noviembre y diciembre en distintos puntos del municipio.
Todas las propuestas son gratuitas, aunque cuentan con plazas limitadas y requieren inscripción previa. El calendario incluye desde una acampada de Halloween hasta talleres de ilustración digital, programación y diseño, además de rutas por Anaga, actividades deportivas y la tercera edición de Distrito Talent.
El programa municipal mantiene además su presencia en los cinco distritos de Santa Cruz y en diferentes centros educativos. El Ayuntamiento ha confirmado oficialmente la nueva agenda para los tres últimos meses del año.
Halloween, manga y Distrito Talent en octubre
Octubre comenzará con propuestas centradas en la creatividad y las nuevas tecnologías. Entre ellas se encuentran los talleres de Iniciación a la Ilustración Digital y Dibujo Manga Digital, previstos en las casas de la juventud Mascareño y Lázaro Siliuto.
También habrá actividades deportivas como Pickleball y un Taller de Maquillaje de Caracterización, en el que los participantes podrán aprender técnicas para crear heridas, efectos de envejecimiento o personajes fantásticos.
La naturaleza también tendrá espacio. El sábado 10 de octubre está previsto un sendero por el Mirador de Jardina, en Anaga.
Durante este mes comenzarán asimismo los ensayos de Distrito Talent, iniciativa que alcanza su tercera edición y busca jóvenes interesados en cantar, bailar, actuar, escribir o mostrar otras disciplinas artísticas.
Las inscripciones para el concurso permanecerán abiertas hasta el 14 de octubre a las 23.59 horas.
Uno de los principales atractivos del mes llegará los días 30 y 31 de octubre, cuando se celebrará una Acampada Halloween en Acorán con juegos nocturnos, dinámicas de misterio y talleres temáticos.
Tecnología, deporte y naturaleza en noviembre
La programación continuará en noviembre con una mayor presencia de las actividades tecnológicas.
Distrito Joven ofrecerá un taller de Iniciación a la Programación, con conceptos básicos como algoritmos, variables, condicionales y bucles, además de una actividad de Iniciación a Figma orientada al diseño de páginas web y aplicaciones.
También está previsto un taller de Kin-Ball, disciplina deportiva basada en la cooperación y el trabajo en equipo.
A estas propuestas se sumará una iniciativa de Técnicas de Estudio y Refuerzo Académico dirigida a facilitar la preparación de exámenes y mejorar los hábitos de estudio.
El domingo 8 de noviembre está programado otro sendero por Anaga. La agenda incorpora asimismo una Ecoaventura a Caballo, destinada a acercar a los participantes al cuidado de estos animales mientras trabajan el equilibrio y la coordinación.
Acorán acogerá además un Mañaneo Joven con karaoke, arcilla, dibujo, decoración de uñas, juegos y una zona gaming con PlayStation.
Noviembre terminará con una visita al Albergue Valle Colino y un sendero intermunicipal entre Santa Cruz y La Laguna centrado también en el bienestar animal y la adopción responsable.
Gaming y actividades navideñas en diciembre
Los videojuegos tendrán un protagonismo especial durante diciembre con las Tardes Gaming, que incluirán partidas, retos y pequeños torneos.
También continuarán los ensayos finales de Distrito Talent y se desarrollará un Aula de Rol para aprender a crear personajes y conocer distintos sistemas de juego.
El viernes 4 de diciembre está previsto un Sendero Nocturno Navideño por el centro de Santa Cruz.
Una semana después, el viernes 11 de diciembre, la Plaza de España acogerá un Tardeo Joven Navideño con manualidades, villancicos, maquillaje festivo, juegos de mesa y actividades creativas.
La programación incorpora además un taller para personalizar tote bags con rotuladores POSCA.
Otro de los eventos centrales será el Christmas Fest de Distrito Joven, previsto para el viernes 18 de diciembre, entre las 17.00 y las 20.00 horas. El Ayuntamiento lo plantea como el encuentro anual del programa.
El calendario finalizará el sábado 26 de diciembre con un Campeonato Gaming en la Casa de la Juventud Lázaro Siliuto, donde se desarrollarán cuatro torneos simultáneos.
Cómo apuntarse a las actividades de Distrito Joven
Todas las actividades son gratuitas, pero las plazas son limitadas.
Para participar es necesario estar previamente inscrito en Distrito Joven y reservar después plaza en la actividad concreta.
Las personas interesadas pueden enviar por WhatsApp su nombre y la actividad en la que desean participar. El programa dispone además del correo distritojoven@funcafym.org y del teléfono 674 092 379 para solicitar información.
Distrito Joven continuará durante estos meses con actividades y jornadas informativas en Salud-La Salle, Anaga, Ofra, Suroeste y Centro, además de mantener su presencia en centros educativos de Santa Cruz.