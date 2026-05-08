Rokas Giedraitis sufre rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

La lesión de Rokas Giedraitis es mucho más grave de lo que se temía inicialmente tras el choque ante el Rytas de la Final Four de la BCL. La Laguna Tenerife ha emitido un comunicado oficial tras las pruebas radiológicas realizadas al jugador en las últimas horas, y el diagnóstico es el más temido por cualquier deportista profesional: rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.
La jugada que provocó la lesión de Rokas Giedraitis en Badalona
El fatídico momento ocurrió durante la semifinal de la Basketball Champions League frente al Rytas Vilnius. Corría el segundo cuarto cuando el alero lituano, en un despliegue de intensidad defensiva, saltó para colocar un tapón a Marciulionis. Sin embargo, el aterrizaje fue defectuoso. El peso de su cuerpo cayó desequilibrado sobre la pierna derecha, provocando un giro antinatural de la rodilla que encendió todas las alarmas en el banquillo tinerfeño.
Giedraitis tuvo que abandonar la pista de inmediato, sin poder apoyar el pie y con evidentes gestos de dolor, escoltado por el cuerpo médico hacia los vestuarios del Stark Arena. Aunque existía una mínima esperanza de que fuera un esguince severo, la resonancia magnética practicada esta mañana en Tenerife ha sido tajante.