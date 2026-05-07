La Laguna Tenerife se presenta en Badalona como uno de los grandes favoritos a alzarse con el título de la Final Four de la Basketball Champions League. Los de Txus Vidorreta quieren alzar su tercer título, tras los logrados en Tenerife y Bilbao además en una edición especial, como es la décima.
Los aurinegros se presentan como un equipo experto en estas lides, viéndose hoy las caras en semifinales con el sorprendentre Rytas lituano (17.00), un equipo que, en muchos aspectos, es completamentae antagónico.
Así llega La Laguna Tenerife
Vidorreta tendrá a todos sus jugadores disponibles. En los últimos días, preocupaba el estado físico tanto de Jaime Fernández -problemas de muñeca-, como de Fran Guerra -problemas de tobillo-, pero ambos podrán jugar en el día de hoy.
Los cupos ‘castigan’ a La Laguna Tenerife. Dando por hecho que Wes Van Beck se quedará fuera de la lista, la llegada de Mills ha provocado que el segundo descartado en la Basketball Champions League sea Rokas Giedraitis o Thomas Scrubb.
Vidorreta, con confianza
“Si estamos aquí es gracias al trabajo hecho durante todo el año, donde hemos hecho muy buenos partidos a excepción de tan sólo dos”, dijo ayer en rueda de prensa Txus Vidorreta, uno de los referentes claros de La Laguna Tenerife.
El técnico vasco es consciente de que los suyos llegan “en un buen momento”, pese a que enfrente tendrán a un rival muy capaz: “Llegamos a esta cita con buenas sensaciones”.
Rytas Vilnius, la sorpresa del torneo
Los lituanos son, sin duda, la gran sorpresa del torneo y de la Final Four. En la cita de Badalona se ha clasificado el equipo de la capital de Lituania, mientras que Alba Berlín, Gran Canaria o el propio Joventut se quedaron por el camino.
El Rytas es un equipo joven y con un ritmo endiablado por momentos. Quizás, en muchos aspectos, el equipo más opuesto a La Laguna Tenerife. Tienen calidad, es evidente, pero, sobre todo, tienen un descaro fuera de toda duda. Y nada que perder.
“Es un partido histórico para nosotros, jugamos por primera vez una fase final continental y nos tomamos este reto con mucha ilusión”, reconoció Giedrius Zibenas, su entrenador.
Una máquina de anotar
Que nadie se engañe por la juventud e inexperiencia del Rytas. El cuadro lituano promedia 90,8 puntos esta temporada, el segundo mejor registro en la historia de la Liga de Campeones antes de las semifinales, solo superado por los 94,4 de Unicaja en la temporada 2024-25.
Hasta en cuantro ocasiones se han visto las caras La Laguna Tenerife y Rytas. Tres cayeron del lado insular pero, eso sí, la última, en el curso 22-23, se lo llevaron los bálticos por 85-78.
Harding, Speedy Smith o Gudaitis son algunos de sus mejores hombres, pero del Rytas destaca el grupo. “Cuentan con jugadores conocidos de primer nivel, pero para mi son más importantes sus jugadores jóvenes, son la clave de este equipo”, dijo ayer Vidorreta.
Unicaja-AEK, por otro sitio en la final
En el otro lado del cuadro, Unicaja y AEK de Atenas se ven las caras en un cruce mucho más igualado de lo que podía haber parecido hace solo unas semanas. Los griegos, que dejaron fuera al Joventut, son un equipo con mucho talento y mucho físico y, pese a todos sus problemas, Unicaja, actual campeón, es capaz de todo.