El MV Hondius repostará en el puerto de Granadilla y partirá hacia Róterdam antes de las 19:00 de este lunes

El crucero MV Hondius repostará combustible y cargará los suministros necesarios este lunes por la mañana en el puerto de Granadilla y, una vez que todos los pasajeros y tripulantes hayan desembarcado, el buque se dirigirá al puerto de Róterdam (Países Bajos), según ha confirmado la naviera Oceanwide Expeditions en un comunicado.
“Una vez que todos los pasajeros y un número limitado de tripulantes hayan desembarcado, el MV Hondius repostará combustible y cargará los suministros necesarios en Tenerife”, ha avanzado la naviera holandesa en su nota.
En rueda de prensa desde el puerto de Granadilla, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que el repostaje se va a hacer en el mismo puerto, mañana por la mañana en la dársena. “Mañana por la mañana, que tenemos un espacio de tiempo en el cual no va a haber descenso o desembarco de pasajeros, es cuando vamos a aprovechar a hacer el repostaje aquí mismo, en la dársena”, ha informado la ministra.
Posteriormente, el buque deberá partir del puerto tinerfeño antes de las 19:00 horas, para dirigirse al puerto de Róterdam (Países Bajos) con el resto de la tripulación a bordo. El tiempo estimado de navegación hasta Róterdam es de aproximadamente 5 días.
La previsión es que el último vuelo con pasajeros del crucero sea el de Australia y que tenga lugar en la jornada de este lunes con seis personas.
Oceanwide Expeditions ha asegurado que continúa trabajando con las autoridades competentes para resolver la situación médica a bordo del buque MV Hondius.
Los test epidemiológicos confirmaron que los pasajeros son asintomático
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que los test epidemiológicos practicados por el personal de Sanidad Exterior a los pasajeros del crucero Hondius confirman que están asintomáticos.
No obstante, la ministra ha señalado en rueda de prensa que los catorce pasajeros españoles, cuando lleguen al hospital Gómez Ulla en Madrid, serán sometidos a diferentes pruebas PCR y se les repetirán en siete días.
“En función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o negativo, ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas”, ha añadido la ministra.
Ha comentado que ha podido hablar con una de las pasajeras, que hace de portavoz del grupo, y le ha expresado que tienen muchísimas ganas de llegar y que están muy agradecidos.
García ha señalado que cuando lleguen a Torrejón de Ardoz (Madrid) serán transportados por unidades militares al Gómez Ulla y a partir de ahí se iniciará el protocolo establecido por la Comisión de Salud Pública, tanto para la cuarentena como sobre los test.
En cuanto al protocolo dentro del avión, la ministra ha añadido que serán los mismos de seguridad sanitaria que ya existen