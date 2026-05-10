De las muertes en alta mar al desembarco en Tenerife: la cronología de la crisis del MV Hondius

La crisis sanitaria del crucero MV Hondius finaliza en Tenerife tras un brote de hantavirus que deja tres víctimas mortales.
El buque, que zarpó desde Argentina, atracó este domingo en el puerto de Granadilla para iniciar la repatriación de 149 pasajeros, incluidos 14 españoles que ya viajan a Madrid para cumplir cuarentena.
Esta es la cronología del viaje del ‘crucero del hantavirus’ desde Ushuaia a Tenerife.
El inicio de la travesía y las primeras muertes
1 de abril: El crucero de lujo MV Hondius, de la firma Oceanwide Expeditions, zarpa desde Ushuaia, Argentina. El objetivo del viaje es la observación de fauna en el Atlántico Sur. A bordo viajan 149 personas de 23 nacionalidades, entre ellos 14 españoles.
11 de abril: Se registra el primer fallecimiento a bordo. Un pasajero holandés de 70 años muere en su camarote tras cinco días con fiebre, dolores abdominales y diarrea. Es el considerado “paciente cero” del brote de hantavirus.
24 de abril: El cuerpo del fallecido es desembarcado en la isla de Santa Elena. Su esposa es trasladada a Johannesburgo para recibir atención médica. En este punto, otros 28 pasajeros abandonan el buque en la misma isla.
26 de abril: La esposa del primer fallecido muere en un hospital de Johannesburgo. La mujer intentó previamente embarcar en un vuelo de la aerolínea KLM hacia los Países Bajos, lo que activa las alertas en Europa.
27 de abril: Un ciudadano británico enferma y es evacuado desde la isla de Ascensión hacia Sudáfrica. Las pruebas confirman el positivo por hantavirus.
Intervención de la OMS y alerta por la cepa Andes
2 de mayo: Muere una tercera víctima en el barco, una mujer de nacionalidad alemana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibe la notificación oficial y confirma seis casos afectados.
3 de mayo: El MV Hondius llega a aguas de Cabo Verde y fondea frente a la capital, Praia, a la espera de instrucciones internacionales.
4 de mayo: Cabo Verde deniega la entrada a puerto del buque por razones de seguridad pública nacional. Ante el bloqueo, la OMS solicita formalmente a España que acoja la embarcación para gestionar la crisis humanitaria.
5 de mayo: Los análisis científicos confirman que las muertes se deben a la cepa Andes. Esta variante es la única documentada con capacidad de transmisión entre humanos, lo que eleva el riesgo sanitario.
6 de mayo: Tres pasajeros, incluido el médico de a bordo, son trasladados por aire a los Países Bajos. El barco parte hacia el puerto de Granadilla, en Tenerife, sin más casos sintomáticos visibles.
Gestión de la crisis en Tenerife y Madrid
7 de mayo: La alerta llega a Ámsterdam. Una azafata de KLM es hospitalizada tras haber estado en contacto con la mujer fallecida en Johannesburgo.
8 de mayo: Una mujer de 32 años ingresa con síntomas en Alicante. En Cataluña se identifican otros dos contactos estrechos vinculados al vuelo de la aerolínea holandesa. El Ministerio de Sanidad fija la cuarentena obligatoria en el Hospital Gómez Ulla de Madrid para los españoles.
9 de mayo: La justicia ratifica la orden de cuarentena. El director de la OMS, Tedros Adhanom, viaja a Tenerife tras reunirse con Pedro Sánchez para supervisar el operativo junto a cuatro ministros del Gobierno.
10 de mayo: El MV Hondius entra en el dique de Granadilla a las 06:05 horas. La UME coordina el traslado de los 14 españoles hacia el aeropuerto Tenerife Sur para su posterior ingreso en el Gómez Ulla. El resto de pasajeros internacionales son repatriados en aeronaves fletadas por sus respectivos países.