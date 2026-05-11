Somos Tacoronte acusa al Gobierno local de “traicionar” la zona costera

Somos Tacoronte denuncia “el que probablemente sea el mayor acto de abandono institucional y engaño político cometido, en décadas, contra los vecinos y vecinas de Mesa del Mar y El Pris” y acusa al grupo de gobierno (PSOE-CC-PP) de “abandonar y traicionar” a la costa del municipio.
El grupo de la oposición se refiere a la decisión de la alcaldesa, Sandra Izquierdo, quien mediante un decreto de fecha 16 de abril de 2026 dio conformidad al proyecto denominado Actuaciones Estratégicas en la Red de Saneamiento de Tacoronte, por importe de 1.950.330 euros, “eliminando en la práctica la inversión prevista para el saneamiento de la costa dentro del Plan de Cooperación del Cabildo 2018-2022 y 2022-2026.
Una decisión “gravísima” a juicio del grupo de la oposición, “que supone dejar nuevamente tirados a los vecinos y vecinas de la costa y condenar a Mesa del Mar y El Pris a seguir soportando problemas históricos de saneamiento, deterioro urbano, abandono institucional y falta de inversiones reales”.
Somos Tacoronte recuerda que la costa atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente: calles deterioradas, instalaciones abandonadas, infraestructuras en mal estado, suciedad, falta de mantenimiento, problemas de saneamiento sin resolver y una imagen cada vez más decadente que afecta directamente a vecinos, vecinas, comercios y al potencial turístico de la zona.
“Lejos de corregir y liderar esa situación a cualquier instancia, el gobierno municipal ha optado por quitarle a la costa una de las inversiones más importantes y necesarias para su futuro”, señala el portavoz de Somos Tacoronte, Carlos Medina.
“Lo que han hecho Sandra Izquierdo y los firmantes del pacto que la sostiene, PSOE, CC y PP, es una auténtica traición a la costa de Tacoronte. Una vez más, han engañado a los vecinos y vecinas, durante años, haciéndoles creer que el saneamiento era una prioridad mientras preparaban por detrás el desvío del dinero”, insiste.