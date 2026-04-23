Denuncian vertidos con termitas a solo 100 metros de la primera iglesia de Tacoronte

El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Tacoronte, José Daniel Díaz, advierte de que se está vertiendo material de zonas afectadas por las termitas subterráneas, principalmente del enclave más próximo a la costa, hasta otros lugares del municipio, “haciendo todo lo contrario que, se supone, debería estar llevando a cabo para favorecer su control y erradicación”, sostiene.
“La última metedura de pata de los gobernantes locales, tras el reconocido depósito de restos vegetales con Reticulitermes flavipes en una finca del barrio de La Caridad, también ha ocurrido en un espacio de titularidad pública próximo al cementerio municipal, donde se han depositado diferentes restos de barro, piedra y vegetales, provenientes de los desechos que llegaron al barrio de El Pris, como consecuencia de las fuertes lluvias que afectaron el lugar recientemente con motivo de la borrasca Therese”, detalla.
El exalcalde señaló que el lugar donde se depositaron esos restos, “está a escasos 100 metros de la iglesia de Santa Catalina, primer templo de Tacoronte, de un gran valor patrimonial, además de muchas viviendas antiguas, o el resto de núcleos habitados que se podrían ver seriamente afectados”.
Díaz lamenta “la falta de sensibilidad y seriedad” del Gobierno, al someter a un potencial peligro a zonas de un alto interés patrimonial que se encuentran a una considerable distancia de otras que están en riesgo por la presencia de termitas”.
En este sentido, explica que tanto Juan Fernández o Puerto de la Madera son núcleos donde, de manera más intensa, se han llevado a cabo labores de prevención y erradicación de la variedad de termitas que ha afectado al Tacoronte desde hace casi 10 años, sin que aún se pueda ratificar su erradicación.
Por todo ello, acusó al gobierno tripartito (PSOE-CC-PP) de “saltarse todos y cada uno de los protocolos y sus propias ordenanzas municipales para controlar, erradicar y actuar ante la presencia de las termitas y los efectos que puedan ocasionar”.