Tacoronte estrena su primer parque infantil inclusivo

Tacoronte cuenta con su primer parque infantil inclusivo en la plaza del Adelantado, un equipamiento dividido en dos espacios diferenciados, que tiene ahora varios juegos combinados de aventura, paneles informativos, un columpio adaptado y pavimento de caucho homologado.
La alcaldesa de la ciudad, Sandra Izquierdo; el segundo teniente de alcalde y responsable de Obras y Servicios Municipales, José Caro, y los concejales de Contratación y Parques y Jardines, Eduardo Dávila e Iván Hernández, respectivamente, visitaron recientemente la plaza del Adelantado para comprobar el resultado de la inversión realizada en la zona en el último año que asciende a 42.673 euros.
La retirada del antiguo mobiliario, la adaptación de la superficie de juego y la adquisición y colocación de la nueva dotación, son actuaciones que han sido sufragadas íntegramente con fondos propios del Consistorio. Para garantizar las zonas de sombra en las áreas dedicadas al público infantil se ha procedido a la mejora integral de los jardines más próximos al parque, incluyendo en los mismos la plantación de nuevos árboles que actuarán, a medio plazo, en paraguas naturales frente a la radiación solar.
Las mejoras previstas para la plaza, ubicada entre las calles Adelantado, Juan Pérez y prolongación de Fray Diego, incluye el adecentamiento integral de todo su pavimento, trabajos para el arreglo de deficiencias en materia de accesibilidad, canalización de aguas pluviales y modernización del pasillo de alcorques, generando una imagen más moderna e integrada con el recién estrenado parque infantil.