Inician los trabajos en La Caridad, en Tacoronte, para eliminar la termita subterránea

Tras el foco de termita subterránea (Reticulitermes flavipes) detectado en el barrio de La Caridad en noviembre del pasado año, el Cabildo de Tenerife a través de la empresa Tragsatec, y el Ayuntamiento de Tacoronte han comenzado a actuar sobre el terreno para eliminarlo y retirar de forma segura el gran cúmulo de restos vegetales.
Este nuevo foco se encuentra en un lugar muy alejado de los originales y por eso era necesario actuar de manera urgente. En total son unos 5.000 metros cúbicos de poda depositados sin control y en condiciones inadecuadas, en un entorno de carácter residencial, con presencia de viviendas e infraestructuras próximas. Esta situación conlleva un doble riesgo, por un lado, de incendio, debido a la naturaleza combustible del material, y por otro, la presencia confirmada de esta especie invasora, que supone un riesgo significativo de propagación biológica, con potencial afección a edificaciones, arbolado urbano y ecosistemas cercanos.
Todo ello se le explicó ayer a los vecinos durante una reunión que tuvo lugar en el terreno de lucha Edmundo Gil, de La Caridad, y asistieron cerca de 40 personas. El objetivo de la misma fue confirmar el inicio de los trabajos de retirada, tratamiento y gestión del cúmulo extraordinario de restos vegetales contaminados por termita subterránea.
Las obras previstas tienen carácter de emergencia y son provisionales ya que el objetivo es eliminar un riesgo inminente. Para garantizar el tratamiento controlado de los restos vegetales contaminados y evitar la dispersión de la plaga, se ha comenzado a construir una infraestructura temporal de tratamiento diseñada específicamente para realizar el astillado, tratamiento y manipulación de los restos de manera controlada y evitando la dispersión de la plaga al contar con una solera de hormigón y un sistema de aplicación de biocidas para garantizar la correcta desinfección.
Con el fin de evitar accesos no autorizados durante la ejecución de los trabajos, el perímetro de actuación, de aproximadamente unos 200 metros cuadrados, de vallará con una malla metálica. Previo a su ejecución, se llevará a cabo la adecuación del terreno mediante desbroce y limpieza superficial de la parcela, entre otras acciones.
Una vez finalizados los trabajos, el material será transportado a un vertedero autorizado y se procederá a desmantelar la solera y demás elementos. El volumen total estimado de material a tratar asciende a aproximadamente 7.000 metros cúbicos y el importe de la actuación es de 244.000 euros.