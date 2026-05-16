Tapiada la casa de los ‘okupas’ de Santa Cruz de Tenerife que usaban como criadero ilegal de animales

El acceso a la vivienda abandonada, ubicada en el número 28 de la calle Febles Campos, en Santa Cruz de Tenerife, ha sido bloqueado. La puerta y ventanas de esta centenaria casa, que fue objeto de intervenciones policiales el pasado septiembre y, la más reciente, hace una semana, tras ser ocupada por personas que la usaban como criadero ilegal de animales, ha sido finalmente tapiada por los propietarios, a quienes la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino buscaba por no residir en la Isla.
La vivienda, incluida en el Catálogo de Bienes Patrimoniales del Consistorio, quedó vacía tras fallecer sus primeros dueños, mientras que los herederos no la reclamaban al no residir en la Isla, lo que la convirtió en reclamo de okupas que la utilizaron como criadero ilegal de perros y aves rapaces.
Aparte del cerramiento de la casa, Urbanismo también ha colocado un vallado perimetral en el exterior ante la caída de cascotes, debido al mal estado de esta infraestructura.