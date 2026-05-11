Abre Absurdia World of Illusions, el único centro inmersivo del Sur

El sur de Tenerife suma una nueva propuesta de ocio pionera en la comarca. Absurdia World of Illusions, un centro de entretenimiento de nueva generación que fusiona el arte visual con la psicología de la percepción, ha abierto sus puertas en el Centro Comercial Fañabé Plaza Shopping, en el municipio de Adeje. Se trata del único espacio de estas características en el sur de la Isla y plantea una experiencia inmersiva en la que el visitante deja de ser espectador para convertirse en el protagonista del recorrido.
La propuesta se apoya en instalaciones diseñadas para alterar la percepción visual y generar contenidos altamente compartibles en redes sociales.
Entre las atracciones destacan las Máscaras Absurdas, una pieza construida con tecnología de projection mapping en la que un único proyector lanza imágenes dinámicas y psicodélicas sobre superficies tridimensionales. La alineación precisa entre la proyección y los contornos de cada rostro provoca que el cerebro interprete la luz en movimiento como cambios de expresión, pese a que las máscaras permanecen estáticas. Otra de las piezas centrales es el Dodecaedro Infinito, una figura de doce caras pentagonales revestida con espejos semitransparentes. Cada cara refleja las luces internas y, al mismo tiempo, deja pasar parte de la luz, de modo que los rebotes sucesivos entre las superficies generan en el interior del objeto una sensación de profundidad sin límite. El visitante puede desplazarse alrededor de la instalación y comprobar distintas atracciones visuales en las que la percepción del espacio cambia en función del ángulo de visión.
Un nuevo lugar de interés
Los promotores del centro plantean una doble vocación, residencial y turística. “Para los locales va a ser un nuevo lugar de interés; un centro de ocio más al que visitar, ya sea junto a los más pequeños cuando no saben qué hacer porque hay una oferta limitada de atracciones a las que pueden ir, o junto a familia y amigos”, explican. Apuntan también al perfil del visitante extranjero estable en el destino: “Todavía no contamos con una clientela fija, y esperamos atraer a todos los turistas que visitan la isla”.
La ambición del proyecto, sin embargo, es aspirar a convertirse “en la tercera atracción más importante de Tenerife”, señalan desde la promotora, que reivindican además el carácter pionero de la propuesta en la comarca: “No hay nada como esto aquí”.