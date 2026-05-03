Adeje levanta 22 actas por venta ambulante al mes de crear una unidad de costas

El Ayuntamiento de Adeje ha conseguido reducir la incidencia de la venta ambulante ilegal en su franja costera tras la creación de una unidad policial especializada en playas. Entre marzo y abril de este año se han levantado 22 actas por actividades sin licencia, frente a las 25 registradas en 2025. La concejala de Seguridad y Policía, María Mercedes Vargas, interpretó en los micrófonos de Radio Sur Adeje esta tendencia como una señal de que la venta ambulante ilegal en la zona “tenderá a desaparecer”.
La iniciativa responde a una necesidad detectada desde hace tiempo en el litoral de Adeje, donde la convivencia entre la masa turística y este tipo de actividades había evidenciado la falta de controles más exhaustivos.
“Esta medida de venía valorando desde hace mucho tiempo”, explicó la concejala, quien enmarcó la medida en la política de seguridad del municipio: “Adeje es un destino de primer nivel hotelero en el que siempre se ha tratado de mejorar, y una de nuestras fortalezas es la seguridad”.
El objetivo último de la unidad, según Vargas, es “ordenar esta parte del territorio y mejorar la calidad de esta zona”.
La unidad comenzó a operar el pasado 9 de marzo como resultado de una reestructuración interna de la Policía Local. Doce agentes, organizados en dos grupos —cada uno con un oficial al frente— cubren todos los días de la semana en un horario entre las nueve de la mañana a las diez de la noche. Su presencia continuada en la zona costera adejera, según el Ayuntamiento, “busca actuar por la vía de la disuasión antes que por la de la sanción”.
Las actas levantadas corresponden exclusivamente a personas que desarrollan actividades económicas sin la preceptiva licencia municipal. Vargas precisó que la persecución de productos falsificados no es competencia de la Policía Local, sino del Cuerpo Nacional de Policía: “No ahondamos en objetos falsificados porque esa tarea corresponde al Cuerpo Nacional”.