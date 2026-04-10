La jueza precinta y paraliza parte de Cuna del Alma ante un daño de “difícil reparación”: “Difícilmente encaja en la Ley de Costas”

El Juzgado de Arona ha ordenado la paralización de las obras en la urbanización de lujo Cuna del Alma, en el litoral de Adeje, dado que las actuaciones previstas “difícilmente tendrían encaje” en la Ley de Costas, que garantiza el uso y acceso público a estos espacios salvo por razones muy justificadas.
La juez recuerda que la medida es cautelar, solo afecta a un 5% del total de la parcela de 2.500 metros cuadrados sobre la que se asienta este proyecto turístico, y que se está pendiente de un informe pericial y de un recurso que todavía puede presentar la promotora.
La magistrada considera que de la denuncia presentada se desprende la posibilidad de estar frente a un supuesto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, por lo que se hace necesario llevar a cabo las diligencias de investigación “indispensables”.
El objetivo de las mismas es “confirmar o descartar” la paralización de los trabajos, dado que de continuar ahora se produciría un perjuicio al entorno afectado de “difícil reparación”, de manera que el juzgado cree que la medida temporal es “proporcionada y no genera perjuicio absolutamente irreparable”.
La Fiscalía y un colectivo ecologista solicitaron detener los trabajos al estar este tramo afectado por la Ley de Costas, en el que la anchura de la zona de servidumbre es de 100 metros al no tratarse de un enclave urbano, por lo que los usos previstos por la promotora no están contemplados en esta legislación.
En el espacio concreto que ahora se cuestiona, según la Fiscalía, resultaría que las edificaciones y usos propuestos que están afectados por la Servidumbre de Protección serían un túnel de servicio, estación transformadora, grupo electrógeno, cuarto de basuras, zona de servicio o cubierta ajardinada.
También se prevé un acceso peatonal, viario, parking de buggies, núcleo de comunicaciones, instalaciones de piscina, galería de instalaciones comedor, cocina, accesos, terraza, jardín, un bar piscina y otra privada, vestuarios y soláriums.
La empresa que ejecuta los trabajos alegó que el tiempo transcurrido en pedir esta medida cautelar demostraría que no es urgente, a lo que el juzgado responde que en realidad desde un primer momento solicitaron la paralización de los trabajos, denegada a finales de 2025, con el apoyo entonces de la Fiscalía.
La empresa también mantiene que la licencia de obra data de hace más de cuatro años, que las actuaciones en la parte afectada por la paralización cautelar cuentan con una resolución de Costas de enero de 2025 y apela a las pérdidas económicas que puede sufrir.
Sin embargo, la justificación de la promotora de que los muros superen los tres metros, altura máxima permitida, es calificada por el juzgado de “muy escueta”, aspecto que deberá tener en cuenta el informe pericial encargado por el juzgado.
El Ministerio Público indica que ya se ha ordenado el precinto a la Guardia Civil, que en el lugar se pueden observar muros abancalados y que la Ley de Costas sólo permite instalaciones que no se puedan llevar a cabo en otros lugares.
Entre ellos estarían los establecimientos de cultivo marino o salinas, o los que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas.
En los muros de contención se limita su autorización a garantizar la protección del dominio público, su altura debe ser menor de tres metros, no perjudicar el paisaje y llevar a cabo una adecuada plantación y recubrimiento de los taludes.
Superada la altura permitida, la ley considera que “deberá realizarse una previa evaluación de su necesidad e incidencia” sobre los terrenos protegidos por Costas.
En esta legislación se establece que las playas no pueden tener uso privado, las instalaciones serán de uso público excepto por motivos de policía, economía o cualquier otra de interés general, siempre que esté debidamente justificado, entre otras limitaciones.
En la urbanización Cuna del Alma se prevé invertir 350 millones para la construcción de 420 viviendas de lujo, junto con una granja de 20.000 metros cuadrados, restaurantes, spa y un club infantil.