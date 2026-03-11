Adeje tendrá una unidad policial específica de playas

El Ayuntamiento de Adeje reforzó ayer la unidad de playas de la Policía Local con la incorporación de 12 efectivos, seis motocicletas y varios vehículos equipados con desfibrilador, con el objetivo de mejorar la seguridad en el litoral del municipio y reforzar la vigilancia en los paseos marítimos.
El dispositivo está integrado por dos oficiales y diez guardias que patrullarán organizados en dos grupos de seis agentes.
Entre sus principales funciones se encuentran la prevención de la venta ambulante irregular, la vigilancia del espacio público y la atención a la ciudadanía en las zonas costeras, especialmente en los paseos y áreas de mayor afluencia.
La finalidad de la unidad de playas de la Policía Local es reforzar la seguridad y la convivencia en los paseos marítimos, uno de los espacios más frecuentados del municipio, contribuyendo a su correcto uso por parte de residentes y visitantes.
Este refuerzo se suma a otras medidas recientes impulsadas por el consistorio en materia de seguridad, entre ellas la puesta en marcha de la unidad de medioambiente de la policía local con el objetivo de vigilar y concienciar a la ciudadanía con la adopción de conductas y comportamientos responsables y respetuosas con nuestro entorno, para promover una ciudad más limpia, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, explicó que la puesta en marcha de esta unidad responde a la necesidad de garantizar la seguridad en las playas del municipio.
SERVICIO MANTENIDO EN EL TIEMPO
“Es un servicio que hemos creado y preparado para mantenerlo en el tiempo, con los efectivos y la estructura necesaria para que sea eficiente. Iniciamos hoy esta andadura con el objetivo de garantizar la seguridad en la playa para que tanto residentes como turistas puedan disfrutar de ella en las mejores condiciones”, señaló.
Por su parte, la concejala de Seguridad, Mercedes Vargas Delgado, destacó que la creación de esta unidad se enmarca dentro del proceso de reorganización que se está desarrollando en la Policía Local. “Con la incorporación de nuevas plazas y la promoción interna dentro del cuerpo hemos impulsado de forma más decidida la unidad de playas con el objetivo de reforzar de forma estable la presencia policial en determinadas zonas del litoral ante la proliferación de actividades constitutivas de infracciones administrativas”, explicó.
La edil detalló que el servicio estará compuesto por dos grupos, cada uno con un oficial y cinco guardias, que trabajarán de forma coordinada para controlar la venta ambulante en el litoral y supervisar la ocupación del espacio público.