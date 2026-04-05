Adeje proyecta su Pasión al mundo en una edición masiva

La Representación de la Pasión de Adeje volvió a convertir el casco histórico en escenario de una de las citas más destacadas de la Semana Santa en Canarias, congregando a centenares de personas el pasado Viernes Santo en la calle Grande. La representación, organizada desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Adeje, gestionada por Adolfo Alonso Ferrera, ha incorporado en su edición de 2026 nuevas propuestas escénicas, entre las que ha destacado la renovación estética y escenográfica de la escena de la Última Cena.
“Inmensamente satisfecho, emocionado y orgulloso. Ha sido una representación inigualable un acto hecho por el pueblo y que tiene una repercusión cultural que va más allá de nuestras propias expectativas”, reflexionó el concejal.
Además de las novedades mencionadas, se han sumado nuevas coreografías, como una pieza de danza en el entorno del primer escenario de Pilatos y Claudia, interpretada por alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza de Adeje, así como una intervención simbólica en el Huerto de los Olivos que representa la lucha entre el bien y el mal.
La puesta en escena ha incluido mejoras en el vestuario, diseñado por Cristian Alayón, nuevos elementos de atrezzo e incorporaciones al elenco, reforzando la implicación ciudadana. Estas novedades se suman a la evolución que la Representación ha experimentado en los últimos años, con la incorporación de nuevos espacios escénicos, escenas inéditas y la actualización de la banda sonora.
La escenificación, de dos horas de duración, inició a mediodía con la venia del párroco al pueblo de Adeje tras la Procesión del Nazareno del Perdón. La obra está compuesta por 13 escenas y ha recorrido espacios emblemáticos como la Calle Grande, la Plaza de la Cruz del Llano y la Plaza de España, representando episodios como la entrada mesiánica en Jerusalén, la Última Cena, el juicio ante el Sanedrín, el Vía Crucis y la Crucifixión. La representación culminó con la procesión del Cristo muerto y el entierro simbólico en la iglesia de Santa Úrsula, cerrando así una escenificación que combina tradición, participación ciudadana y puesta en escena teatral.
El dispositivo de seguridad, compuesto por Policía Local, personal Técnico de Seguridad, sanitario y de Protección Civil, permitió acoger a centenares de personas sin incidencias destacadas. Además de las personas que han asistido presencialmente, hay que añadir a las miles que se sumaron a través de la retransmisión en directo de Televisión Canaria y de las plataformas digitales municipales.
En esta edición han intervenido alrededor de 200 intérpretes amateurs, junto a un amplio equipo técnico y logístico que contribuye a que esta representación se lleve a cabo cada año. Bajo la dirección teatral de Laura Marrero y dirección artística de Freya Jaén y Conrado Díaz. A este dispositivo se suma el trabajo del personal de la concejalía, equipo operario municipal y de la Empresa Municipal de Servicios de Adeje, responsables de atrezzo, escenografía, vestuario, peluquería y maquillaje, así como el equipo de comunicación encargado de la producción audiovisual, redacción, redes sociales, web y Radio Sur Adeje.
La Pasión de Adeje cumple de esta forma 28 años de historia desde su primera edición en 1995. Solo en dos ocasiones no pudo celebrarse, en 2020 y 2021, debido a la pandemia. En 2022 se desarrolló en un formato híbrido, combinando una producción audiovisual con la escenificación en directo de la Crucifixión. A lo largo de su trayectoria, la representación se ha ido adaptando a los tiempos y a nuevos formatos, manteniendo siempre el relato bíblico como base y símbolo de respeto por las tradiciones.