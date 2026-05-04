El cierre total de la TF-13, único acceso a Punta del Hidalgo, dejará a 2.700 vecinos incomunicados

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Carreteras, llevará a cabo modificaciones temporales del tráfico con motivo de una actuación de emergencia para la mejora y estabilización de un talud en la carretera TF-13, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 16+000 y 16+200, en el municipio de La Laguna, en la zona de Bajamar.
Los trabajos, que consisten en el tratamiento del talud tras la caída de una piedra, implicarán el corte total de la vía durante la noche del 4 al 5 de mayo, en horario de 23:00 a 05:00 horas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los operarios y de los usuarios de la carretera.
Durante la intervención se procederá a la instalación de una pantalla dinámica mediante el uso de maquinaria especializada, lo que hace necesario el cierre completo del tramo afectado. Según la planificación prevista, no se habilitarán desvíos alternativos durante el desarrollo de las obras.
El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, indicó que “con este proyecto ampliamos las acciones que hemos puesto en marcha de forma prioritaria para garantizar la seguridad vial de los usuarios en la TF-13, una infraestructura fundamental al ser el único acceso por carretera para los casi 2.700 vecinos y vecinas de Punta del Hidalgo”.
Asimismo, Arteaga señaló que “esta actuación responde a una intervención urgente tras un desprendimiento y se ha planificado en horario nocturno para minimizar las molestias a la ciudadanía, reforzando además nuestro compromiso con la conservación y mejora de la red insular de carreteras”.
El Cabildo de Tenerife continúa ejecutando estos trabajos de emergencia para consolidar y contener la parte alta del talud, unas actuaciones adjudicadas a la empresa Tacande Geotecnia S.L. por un importe total de 838.125,04 euros.
La intervención cuenta con un plazo de ejecución estimado de siete meses y contempla la instalación de siete barreras dinámicas con diferentes capacidades de absorción de energía —250, 1500, 2000 y 3000 kilojulios—, así como la estabilización de dos bloques rocosos especialmente inestables mediante sistemas de anclaje con cables de acero y redes de contención.
La ejecución de los trabajos corre a cargo de la empresa especializada TACANDE Geotecnia S.L., bajo la supervisión del Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje del Cabildo.
Desde la Corporación insular se ruega a los conductores que extremen la precaución, respeten la señalización existente y planifiquen sus desplazamientos teniendo en cuenta las restricciones temporales de tráfico.