Luz verde al plan para blindar la TF-13 en Bajamar: el único acceso a Punta del Hidalgo será más seguro contra los desprendimientos

El Cabildo de Tenerife da un nuevo paso para reforzar la seguridad vial en la TF-13, una de las carreteras más sensibles del norte de la Isla. La corporación insular ha adjudicado la redacción del proyecto de contención y estabilización de la parte baja del talud de esta vía, a su paso por Bajamar, sobre la Playa del Arenal, dentro del término municipal de San Cristóbal de La Laguna.
El estudio ha sido adjudicado a la empresa Trazas Ingeniería S.L. por un importe de 60.000 euros y se centrará en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 16+200 y 16+950. Esta actuación se suma a las obras de emergencia ya en marcha en la TF-13 para estabilizar la parte alta del talud y reducir el riesgo de desprendimientos.
Una actuación clave para Bajamar y Punta del Hidalgo
La TF-13 es una infraestructura estratégica para esta zona del litoral lagunero. No solo conecta Bajamar con el resto del municipio, sino que constituye el único acceso por carretera para los cerca de 2.700 vecinos y vecinas de Punta del Hidalgo. De ahí que el Cabildo haya decidido ampliar las actuaciones y abordar también la estabilización de la parte baja del talud, situada sobre la playa.
El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, subrayó que este nuevo proyecto permite reforzar las medidas de seguridad ya activadas en la vía. Según explicó, se trata de actuaciones prioritarias para garantizar condiciones de circulación seguras en una carretera fundamental para la movilidad diaria de la zona.
Avanzan las obras de emergencia en la parte alta del talud
De forma paralela, el Cabildo continúa ejecutando los trabajos de emergencia en la parte superior del talud, entre los puntos kilométricos 16+000 y 16+200. Estas obras han sido adjudicadas a la empresa Tacande Geotecnia S.L. por un importe total de 838.125,04 euros.
La intervención cuenta con un plazo estimado de siete meses y contempla medidas de alto impacto técnico: la instalación de siete barreras dinámicas con distintas capacidades de absorción de energía —de 250, 1.500, 2.000 y 3.000 kilojulios—, además de la estabilización de dos grandes bloques rocosos especialmente inestables mediante sistemas de anclaje con cables de acero y redes de contención.
Un desprendimiento que aceleró la intervención
Estas actuaciones tienen su origen en el desprendimiento de un bloque rocoso ocurrido el 15 de abril de 2025, un incidente que puso de manifiesto la necesidad de intervenir de manera urgente en este tramo de la TF-13. A raíz de ese episodio, el Cabildo activó un dispositivo de emergencia para minimizar el riesgo de nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.
Con la adjudicación del proyecto para la parte baja del talud, la corporación insular completa una estrategia integral de contención y estabilización en uno de los puntos más delicados del litoral norte de Tenerife. Una actuación que busca no solo prevenir nuevos incidentes, sino ofrecer mayor tranquilidad a los vecinos y a quienes utilizan a diario esta carretera.