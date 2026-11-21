Un total de 99 taxis de Santa Cruz de Tenerife recibirán cerca de 30.000 euros en ayudas para subvencionar la compra e instalación de mamparas de protección y cámaras de videovigilancia en el interior de los vehículos, con el objetivo de blindar la seguridad de los conductores tras haber sido objetivo de robos y agresiones en los últimos años.
Cada uno de los titulares de licencia beneficiarios recibirá 300 euros del total de la partida presupuestaria, la cual será concedida por el área de Movilidad del Ayuntamiento capitalino.
La resolución, publicada el miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), responde a una petición del sector de más de dos años, y aunque las ayudas finalmente fueron aprobadas el pasado mes de mayo, ascendiendo a un total de 45.000 euros, al final los 15.300 euros sobrantes han sido anulados tras resolverse la totalidad de los expedientes tramitados.
A la convocatoria, publicada el pasado 1 de junio en el BOP, concurrieron 127 taxistas del municipio del total de 670 licencias vigentes. Tras el desistimiento voluntario de una de las licencias y el correspondiente periodo de subsanación y audiencia, el órgano instructor dio luz verde a 99 peticiones y denegó las 27 restantes.
Según recoge el decreto municipal, las denegaciones responden al incumplimiento de los requisitos exigidos en las bases, a la existencia de deudas por reintegro o a no haber acreditado estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Asimismo, la resolución desestima las alegaciones presentadas por seis titulares de licencia al no cumplir las condiciones requeridas en el plazo establecido.
Los taxistas beneficiarios dispondrán de plazo hasta el 31 de marzo de 2027 para justificar la inversión realizada. Para ello, deberán presentar ante el Ayuntamiento chicharrero la factura original sellada por el establecimiento vendedor junto con el justificante de pago realizado mediante tarjeta o transferencia bancaria.
Respecto a los dispositivos de videovigilancia, el Consistorio advierte que los equipos deberán cumplir estrictamente con la normativa vigente en materia de protección de datos. En este sentido, el decreto subraya que el Ayuntamiento no tendrá acceso directo a las imágenes captadas en el interior de los vehículos, salvo que sean requeridas expresamente a través de los cauces legales establecidos.
Los sistemas de seguridad en el interior de los taxis están permitidos por ley con la finalidad de garantizar la seguridad de conductores y usuarios, además de generar mayor confianza en el servicio. La instalación de cámaras de vigilancia entre la parte delantera y trasera del vehículo suele combinar visión exterior con grabación interior e infrarrojos para captar imágenes con poca luz o de noche.
Las imágenes grabadas tendrán un plazo máximo legal de conservación de los datos captados de un mes. En el caso concreto de las registradas en el interior del taxi, se conservarán durante 24 horas: la grabación se realiza en bucle y se suprime automáticamente transcurrido este plazo.