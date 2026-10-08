Los taxistas de Canarias preparan manifestaciones en todas las islas: estas son las fechas

La asociación Taxi Sí Canarias estudia convocar manifestaciones en todo el Archipiélago ante la falta de actualización de las tarifas, el posible aumento de las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) y el transporte ilegal de pasajeros. El colectivo ha abierto una consulta entre sus miembros para decidir un calendario de protestas.
Según ha informado la organización este jueves, 8 de octubre, las movilizaciones podrían celebrarse los días 25 de noviembre, 2 de diciembre y 21 de enero. Las fechas todavía no son definitivas, ya que dependen del resultado de la votación interna.
La asociación reclama al Gobierno de Canarias y a las administraciones locales medidas para garantizar la viabilidad económica del taxi, reforzar las inspecciones y combatir el intrusismo en el transporte de pasajeros.
Los taxistas de Canarias exigen una revisión anual de las tarifas
Una de las principales reivindicaciones es la actualización anual de las tarifas urbanas e interurbanas del taxi.
Taxi Sí Canarias solicita un compromiso formal y por escrito de las administraciones competentes para establecer revisiones periódicas que tengan en cuenta el incremento de los costes de explotación.
La asociación denuncia que algunos profesionales llevan años trabajando con tarifas que, según sostiene, no reflejan los gastos reales del servicio.
También advierte de que los retrasos administrativos de tres o cuatro años pueden provocar incrementos acumulados que terminan afectando directamente a los usuarios.
Por ello, propone establecer un mecanismo de revisión anual que permita adaptar los precios progresivamente y evitar subidas concentradas después de largos periodos sin modificaciones.
Preocupación por más de 9.000 solicitudes de VTC en Canarias
El segundo motivo de las posibles protestas es la situación de las autorizaciones de VTC en Canarias.
La organización alerta del riesgo de que puedan incorporarse al mercado más de 9.000 autorizaciones, una cifra que recoge en su comunicado y que vincula a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Ante este escenario, reclama al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y a la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, una intervención más decidida.
En concreto, exige que se aplique de manera efectiva el Decreto-ley 6/2024, de 31 de julio, que introdujo modificaciones urgentes en la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.
La asociación considera necesario aumentar los recursos humanos, materiales y económicos destinados a inspeccionar la actividad de las VTC y comprobar el cumplimiento de la normativa.
También pide estudiar las medidas aplicadas en otras comunidades autónomas para mejorar el control de estos vehículos y de las plataformas que operan en el sector.
Taxi Sí Canarias insta al Ejecutivo autonómico a no “ponerse de perfil” y a ejercer sus competencias de regulación e inspección del transporte.
Un plan de choque contra el transporte ilegal de pasajeros
La tercera exigencia está relacionada con el transporte ilegal de pasajeros, una actividad que, según denuncia la asociación, ha aumentado en las Islas.
El colectivo distingue entre los servicios irregulares ocasionales y las redes que, según sostiene, operan de manera organizada al margen de la normativa.
Taxi Sí Canarias advierte de que estas prácticas generan competencia desleal y pueden comprometer la seguridad de residentes y turistas.
La organización recuerda que los profesionales del taxi están sujetos a obligaciones fiscales, seguros de responsabilidad y requisitos administrativos que no necesariamente cumplen quienes prestan servicios sin autorización.
Por este motivo, solicita un plan de choque contra el intrusismo, acompañado de más agentes y personal inspector para detectar y sancionar las actividades ilegales.
Tres posibles fechas para las manifestaciones
La asociación ha planteado inicialmente tres jornadas de movilización:
- 25 de noviembre de 2026.
- 2 de diciembre de 2026.
- 21 de enero de 2027.
La convocatoria definitiva dependerá de la consulta que está realizando entre sus miembros.
Taxi Sí Canarias también ha solicitado la creación inmediata de mesas de trabajo con las administraciones implicadas para abordar las reivindicaciones del sector.
La organización considera que el diálogo institucional puede evitar una escalada del conflicto y una eventual paralización del servicio del taxi en el Archipiélago.