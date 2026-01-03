La manifestación taxista colapsa la entrada al centro de Santa Cruz

A la tarde de compras previas al día de Reyes, junto a la lluvia y el viento reinante por la borrasca Francis, se sumó ayer la manifestación de taxistas convocada por Élite, mayoritaria en la Mesa del Taxi municipal. Una protesta del sector, en rechazo a la actual gestión del Ayuntamiento de Santa Cruz, que logró congregar a 400 taxis, según los convocantes, y 200 según fuentes de la Policía Local, en una caravana que, de 18.00 a 21.00 horas, recorrió parte de la avenida Tres de Mayo, concretamente desde la rotonda junto al Corte Inglés hasta el hotel Atlántida.
El circuito taxista, acompañado del sonar de las pitas, causó un auténtico cóctel molotov a las puertas del fin de semana, logrando bloquear no solo el tráfico de la principal arteria comercial capitalina, sino paralizando también los accesos a la ciudad desde la TF-5, al provocar interminables colas que superaban la entrada a Somosierra.
El presidente de Élite, Miguel Ojeda, aplaudió el respaldo taxista a una lucha en rechazo a la “inacción municipal” respecto a las peticiones de los taxistas. “Somos el patito feo para el Ayuntamiento, que sigue sin atender las reivindicaciones. No amenazamos ni chantajeamos a nadie, solo exigimos que el alcalde, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, cumplan las promesas y dejen de mentir”.
Los taxistas piden al Consistorio, entre otras demandas, que se habiliten más paradas en la calle de El Pilar, donde hay tres hoteles, así como mejorar la reciente parada del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, “pues no es lógico que pacientes o familiares tengan que subir hasta el antiguo cine Fraga para coger un taxi al no permitirnos estar dentro”, explicó el presidente de Élite.
Asimismo, reclaman más dinero para el rescate de licencias, la erradicación de los tuk tuk, la implantación de la tarifa 3, o la creación de más carriles bus-taxi en la capital, para que tengan preferencia a la hora de circular y recoger con más agilidad a los pasajeros.
Ojeda anunció que “la próxima manifestación convocada por Élite Taxi se llevará a cabo el próximo 26 de enero, pues la prevista para el 7 no se hará ya que el Ayuntamiento ha modificado la fecha prevista para la celebración de la Mesa del Taxi. Ahora la ha convocado para el 12, que es un día razonable, y, por tanto, allí estaremos”.
No obstante, el presidente de la patronal taxista avanzó que ante la falta de respuesta que está recibiendo el colectivo por parte del Consistorio municipal “no serán las últimas protestas, pues creo que se avecinan muchísimas más, al menos, hasta que veamos resultados”.
Por otra parte, y respecto a la reciente afirmación de Miguel Ojeda respecto a un reciente informe del interventor del Ayuntamiento, en el que el presidente de Élite decía que se les había dado la razón para poder ejercer el derecho de tanteo y retracto en relación al rescate de licencias, el expediente al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS señala lo contrario.
El informe, con fecha a 2 de julio de 2025, indica que “en consecuencia, la utilización del derecho de tanteo y retracto, que responden a la finalidad de adquirir las licencias de autotaxi por razones de interés público, con el fin de retirarlas del mercado y proceder a la extinción posterior de las mismas, constituye, como mínimo, una evidente infracción del ordenamiento jurídico al incurrir en un supuesto de desviación de poder”.
Rescate
Asimismo, a la petición de que el Ayuntamiento aumentara el precio del rescate, de los 32.500 euros a más de 60.000 euros, el interventor añade que “la posibilidad de modificar el valor de esta indemnización dado que el importe de las transmisiones entre particulares se ha incrementado, parece demostrar el cumplimiento de la finalidad del convenio, puesto que ese incremento de valor, representativo de las rentas futuras del titular de la licencia, revela una mejoría de la competitividad del sector”.
Por ello, apunta, “si bien es una posibilidad amparada en el convenio, debe sujetarse a una valoración en función de los objetivos marcados y, en particular, atendiendo a los principios de eficiencia y proporcionalidad, garantizando la calidad del servicio prestado a los usuarios y ponderando otras medidas menos restrictivas o distorsionadoras”.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, confirmó que “este informe de valoración se está realizando, pues es uno de los compromisos del gobierno municipal y se cumplirá. Lo tendremos a principios de año, como se dijo, y a partir de ahí intentaremos avanzar en las decisiones que afectan al sector del taxi, a pesar de que el interventor ya se ha pronunciado sobre el aumento de precio de cada rescate”.