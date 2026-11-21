El desarrollo urbanístico del ámbito Salud-Perú, en el barrio capitalino de Cuesta Piedra, encara su recta final. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado luz verde a la aprobación inicial del estudio de detalle de la manzana M-8, un trámite clave que permitirá construir una promoción residencial en la parcela anexa al supermercado Mercadona consistente en dos torres de hasta 11 plantas y con retranqueo ajardinado.
El expediente, impulsado por la sociedad Cotswolds Project, y tramitado por la Gerencia de Urbanismo, ordena la totalidad de este suelo urbano consolidado de 6.954 metros cuadrados, delimitado por las calles Juan García Álvarez, Subida Cuesta Piedra, Isólita Santoveña y Manuel López Ruiz.
La manzana estaba dividida en tres subparcelas procedentes de una licencia concedida en 2019. Hasta la fecha, únicamente se había materializado la ocupada por Mercadona. Sin embargo, las Fases II y III, que suman 3.733 m3, permanecían sin edificar.
Con este nuevo paso, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se da respuesta al ámbito, afectado tras la anulación judicial del Plan General de Ordenación (PGO) de 2013 y el consiguiente retorno al planeamiento de 2005 (PGOU-05), lo que dejó sin vigencia el anterior estudio de detalle aprobado en 2017.