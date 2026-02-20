Drogas y prostitución obligan a vallar los jardines en Cuesta Piedra

Los jardines públicos ubicados en la calle García Álvarez, en la subida hacia Cruz de Piedra, justo enfrente del Mercadona, serán totalmente vallados para evitar la actual presencia de drogadictos y prostitución en la zona.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del distrito Salud-La Salle, invertirá unos 90.000 euros, con cargo al presupuesto de 2026, en esta actuación urgente, con la que se pretende dar mayor seguridad a los residentes.
La concejala del distrito, Zaida González, ha explicado que “los trabajos se centrarán en cerrar todo el perímetro de los jardines para que no se puedan meter personas, que se ocultan entre los árboles y en las escaleras para traficar, consumir o prostituirse, lo que ha motivado las quejas vecinales”.
La edil añadió que “esta actuación se suma a otras realizadas en el entorno, como el cerramiento de un solar cercano a estos jardines o el tapiado de la Casa de los Gallos, donde también se estaban produciendo actividades vinculadas a la drogadicción y prostitución”.
González indicó que “justo debajo de estos jardines que ahora se cerrarán también hay un parque infantil que se va a quitar y, en el futuro, con la colaboración del área de Servicios Públicos, la intención es transformar dicho espacio en un parque canino.
El presupuesto de Salud-La Salle para este año asciende a 900.000 euros, de los que 575.000 euros se destinarán a actividades propias del distrito y otros 325.000 euros a inversiones en obras y asfaltados.
Al respecto, González apuntó que “dentro de este capítulo se procederá a la segunda fase del asfaltado del aparcamiento de Juan Rumeu García y al de todas las calles ubicadas en el barrio La Salud Alto que empiezan por Río”.
Por otra parte, respecto a las acciones centradas en el distrito, la concejala detalló que continuará potenciándose la celebración de las feria Tapas y Vinos, en el parque La Granja; o la de gastronomía peruana en el parque de Las Indias; además de apostar por la de las Profesiones, en colaboración con la Sociedad de Desarrollo, que también se llevará a cabo en el espacio de La Granja. Mientras, en cuanto a las fiestas, se impulsará la Verbena Cósmica, que el pasado año se celebró junto a Presidencia del Gobierno, aunque en esta nueva edición la ubicación será el Palmetum.