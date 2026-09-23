Rosa Dávila, sobre un nuevo emisario en Playa Jardín: “Estaremos a lo que digan los técnicos”

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha avanzado este miércoles que en la corporación insular “estaremos a lo que digan los técnicos” sobre la instalación de un nuevo emisario submarino en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz.
Preguntada en rueda de prensa sobre un informe del Consejo Insular de Aguas en el que se apunta a esta solución estructural para acabar con los problemas de vertidos de aguas residuales en este enclave, más allá de la reparación del emisario existente, Dávila ha remitido al criterio de los técnicos.
“Corresponde a los técnicos del Consejo Insular determinar la solución técnica, y estaremos a lo que determinen. Si ellos dicen es mejor ir hacia un nuevo emisario mientras en el actual hay garantías de que no supone ningún problema, estaremos a lo que digan”, ha afirmado.