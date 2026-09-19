‘Mascarita pon la toalla’, la primera carrera del Carnaval de Verano de Puerto de la Cruz, consigue una escasa participación

La Carrera Carnavalera ‘Mascarita, pon la toalla‘, una iniciativa similar al exitoso ‘Mascarita ponte tacón‘ que se puso en marcha por primera vez en esta edición de las Carnestolendas de verano, consiguió ayer una escasa participación. La iniciativa consistir en sortear obstáculos con look playero y mucho arte desde la plaza Reyes Católicos hasta llegar a la meta, en este caso, la playa de Martiánez. Sin embargo, solo fueron cinco los participantes que se animaron a disfrutar de una jornada de playa en versión carnavalera.
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