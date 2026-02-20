‘Mascarita Ponte Tacón’ toma las calles de Puerto de la Cruz: premios, horario y recorrido

Este viernes 20 de febrero, Puerto de la Cruz se transforma en una auténtica pasarela urbana donde el vértigo, el humor y la fantasía toman las calles con la celebración del esperado “Mascarita Ponte Tacón”, uno de los actos más multitudinarios y desenfadados del Carnaval Internacional.
Miles de personas tienen cita en esta divertida y transgresora carrera en la que cientos de atrevidas mascaritas calzarán plataformas imposibles y lucirán sus mejores galas para recorrer los cerca de 600 metros que separan la Plaza de los Reyes Católicos de la Plaza del Charco. Un trayecto corto en distancia, pero intenso en emoción, equilibrio y espectáculo.
El “Mascarita Ponte Tacón” es mucho más que una competición: es una reivindicación festiva de la libertad, el ingenio y el espíritu irreverente del Carnaval portuense. El pasado año reunió a cerca de 450 valientes, consolidándose como uno de los actos más esperados tanto por los participantes como por el público.
La jornada comenzará a las 20:00 horas con la inscripción y medición de tacones en la Plaza de Reyes Católicos. A las 20:30 horas, desde el balcón del Ayuntamiento, el alcalde Leopoldo Afonso, junto a autoridades locales y la madrina de esta edición, la Mascarita más longeva “Pepe”, procederán a la tradicional firma de los premios.
En esta edición se entregarán 11 ‘tacones’ en categorías como: Mascarita con Más Poderío, Tacón Más Resultón, Mascarita Más Tenaz, Mascarita Más Beacoup, Mascarita Más Veloz, Mascarita en Parejas y Mascarita en Grupo, reconociendo la creatividad, el desparpajo y la destreza sobre plataformas.
A las 22:00 horas, el jurado, junto al alcalde, evaluará a los participantes antes de dar inicio a la carrera, que partirá desde la ermita de San Telmo hasta la Plaza del Charco, en uno de los momentos más vibrantes y aplaudidos del Carnaval.
La entrega de premios tendrá lugar a las 00:00 horas y contará con la participación de Juan Pedro Hernández, “Lupita”, ganador del primer “Mascarita Ponte Tacón” hace 36 años, junto al alcalde y el concejal de Fiestas, Luis Javier González.
El alcalde, Leopoldo Afonso, destacó que “Mascarita Ponte Tacón representa la esencia más libre y divertida de nuestro Carnaval, una cita que proyecta la imagen abierta y participativa de Puerto de la Cruz”.
Por su parte, el concejal de Fiestas, Luis Javier González, subrayó que “es una noche donde la creatividad y la valentía se suben a unos tacones para demostrar que aquí el Carnaval se vive sin complejos y con mucha alegría”.
La celebración continuará con la noche de baile y orquestas en dos escenarios: en la Plaza del Charco, con las actuaciones musicales de Lorna, Fulanito, Ariel de Cuba y Fátima Falcón, y en la Plaza del Escultor Ángel Acosta, con las sesiones de los DJ Lombana, Dream, Adam Lorr y Santora, quienes pondrán el broche final a uno de los días más divertidos y transgresores, esperados por portuenses y visitantes.
El “Mascarita Ponte Tacón” vuelve así a situar a Puerto de la Cruz como referente de originalidad, participación y espíritu carnavalero, en una cita que cada año crece en espectáculo, emoción y público.