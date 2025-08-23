Un solar abandonado en el centro de Santa Cruz se convierte en foco de drogas, prostitución y basura

En pleno corazón de Santa Cruz, un solar abandonado se ha convertido en un quebradero de cabeza para los vecinos de la zona. La parcela, ubicada en la calle Carmen Monteverde, paralela a la de Miraflores, lleva más de cinco años abandonada, según afirman los denunciantes. A pesar de que se encuentra perimetrada por un muro de poca altura, dicho vallado no ha sido suficiente para que el terreno se haya convertido en los últimos meses en un foco de insalubridad e inseguridad para los residentes.
Los vecinos aseguran que sufren desde hace tiempo un auténtico calvario, pues el solar no solo sirve de estercolero público, acumulando todo tipo de basuras, sino que en su interior ha crecido la maleza, hay mucha suciedad acumulada y ello conlleva malos olores que atraen a moscas, cucarachas y ratas, aunque estos roedeores cada vez son menos gracias a una colonia de gatos callejeros que hay en otra parcela cercana al barranco de Santos.
Además, en el solar de la desidia no solo reina multitud de escombros que van desde ropa, a zapatos, sillas, bicicletas o cartones, sino que también se ha erigido en foco de drogadictos y de prostitución a cualquier hora del día o de la noche, lo que ya ha sido denunciado por los vecinos a la Policía Local en reiteradas ocasiones aunque sin éxito, según alegan los afectados.
Uno de estos residentes de la zona, Francisco Javier Goya, explicó ayer a DIARIO DE AVISOS que “yo resido en la calle Puerta Canseco y mi vivienda da justamente a este solar, así como a la esquina donde se suelen colocar trabajadoras del sexo, que todos conocemos, muchas de las cuales usan esta parcela para ejercer su oficio, con los consiguientes ruidos a altas horas de la madrugada. Un hecho al que se suma la presencia de drogadictos que se cuelan en este terreno abandonado para inyectarse heroína o trapichear, lo que genera peleas y gritos en cualquier momento del día, en especial los fines de semana”.
Goya comentó que “la situación se ha vuelto insostenible, pero el Ayuntamiento capitalino, al que se le ha enviado denuncias telemáticas para que limpie y valle a más altura el solar, sigue sin hacer nada. La inacción del consistorio es inexplicable y la dejadez en solventar este problema es más que latente”.
Igualmente, este vecino aseguró que “en los últimos meses, el problema está más centrado en la cantidad de basura que hay en el interior, debido a que hay una persona por la zona que se encarga de lanzar todo tipo de objetos que luego revende a otros. “Las ventanas de mi salón y el dormitorio dan para ese terreno y entre los malos olores, las peleas, el sexo o la música alta que suena de madrugada solo hacen que cada día se haga más complicado vivir aquí”.
Plaza pública
Goya manifestó que “hace tres años contacté con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento y enviaron a unos operarios a limpiar el solar, al que se accede por una pequeña puerta, pero desde entonces nadie más ha vuelto a realizar el mantenimiento de esta finca, que solo va a peor”.
Según indicó, “en el Plan General de Ordenación Urbanístico (PGOU) de Santa Cruz está contemplado que en este solar se iba a construir una plaza pública, pero hasta el momento solo hay abandono y cada día más escombros y maleza”.
Por ello, los afectados piden al consistorio municipal que “actúe en consecuencia, limpie todo el terreno y realice una perimetración del mismo a mayor altura que pueda impedir a personas ajenas acceder a su interior”.
Por su parte, fuentes municipales subrayaron que se procederá a estudiar la denuncia vecinal para comprobar la titularidad de esta céntrica finca que tiene a los vecinos residentes de cabeza. Un solar que en sus muros exteriores se encuentra adornado de célebres frases de personajes ilustres como Paulo Coelho o Ghandi, pero que en su interior es un auténtico campo de minas en el que la insalubridad e inseguridad campan a sus anchas.