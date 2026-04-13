El falso túnel de Fañabé-Las Américas: una obra en la TF-1 atascada entre el tráfico y los litigios

El proyecto del falso túnel de la TF-1 entre Playa de Las Américas y Fañabé, uno de los corredores de Tenerife con más tráfico rodado, se encuentra paralizado, sin que se haya movido un solo metro de tierra en más de tres años desde su adjudicación.
Actualmente, existe un contencioso abierto entre la unión temporal de empresas adjudicataria y la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias que bloquea el arranque de una actuación y que, según ha reconocido el propio Ejecutivo autonómico, no será ejecutada durante este mandato.
Así lo admitió el presidente regional Fernando Clavijo en el último foro coloquio del FAS, donde aludió a “dificultades jurídicas y financieras” que han derivado en un enfrentamiento abierto entre ambas partes. Las empresas adjudicatarias, una unión temporal formada por Acciona Construcción, AMC Construcciones y Contratas y El Silbo Construcciones y Obras, reclama una indemnización de 27 millones de euros por daños, perjuicios y lucro cesante. La administración la cifra en once. “La empresa entiende que ha cumplido, la Consejería entiende que no”, resumió Clavijo.
El origen del conflicto se encuentra en las modificaciones que la adjudicataria consideró imprescindibles para ejecutar correctamente el proyecto: la adaptación al nuevo Código Estructural de 2024 y el cumplimiento de la ley climática. El departamento jurídico de la Consejería, sin embargo, interpretó que esos cambios “vulneraban el pliego de condiciones” y procedió a la incautación parcial del aval. En junio de 2025, la Consejerería de Obras Públicas inició formalmente los trámites para resolver el contrato, lo que implica, grosso modo, volver a redactar un anteproyecto desde cero y relicitar la obra en su totalidad.
La historia de este proyecto arranca en diciembre de 2018, cuando fue incluido en el convenio de carreteras entre Canarias y el Estado durante el primer mandato de Clavijo. En 2019, ya bajo el gobierno de Ángel Víctor Torres, el PSOE aprobó el anteproyecto.
TRÁFICO
Fue también el ejecutivo saliente de Torres quien, el 24 de mayo de 2023, sacó a licitación conjunta el proyecto y la ejecución de la obra. El contrato lo firmó en agosto de ese mismo año el consejero Pablo Rodríguez, ya bajo el actual gobierno de Clavijo, con una adjudicación de aproximadamente 90 millones de euros. Desde ese momento, la obra no ha registrado movimientos de tierra.
La actuación preveía soterrar más de dos kilómetros de la TF-1 mediante un falso túnel similar al de la Avenida 3 de Mayo en Santa Cruz de Tenerife, cubriendo la infraestructura con una losa de hormigón entre el entorno del centro comercial Siam Mall y la comisaría de Policía Nacional en Las Américas, hasta la zona del X-Sur en Fañabé.
En superficie se habilitaría una vía urbana con carriles de servicio, varios accesos locales y espacios para peatones y ciclistas, mientras que en el interior circularían tres carriles por sentido. El objetivo era separar el tráfico de largo recorrido del tráfico de acceso a hoteles, zonas comerciales y residenciales, una mezcla que actualmente genera algunos de los atascos más prolongados no solo de Canarias, sino del país. Los datos así lo muestran: la TF-1 fue diseñada para absorber en torno a 25.000 vehículos diarios y hoy soporta cerca de 94.000, superando los 100.000 en los tramos más tensionados. Es el caso del corredor entre Las Américas y Costa Adeje, un trayecto que en condiciones normales se hace en menos de cinco minutos y que algunos días puede prolongarse hasta los 50.
El Ayuntamiento de Adeje, cuyo término municipal acoge la mayoría del trazado, trasladó a este periódico su malestar ante la gestión del expediente. El concejal de Presidencia, Manuel Luis Méndez, alude a las nulas explicaciones del Ejecutivo autonómico en este sentido: “¿Por qué se tiene que resolver el contrato si ya estaba adjudicado? ¿Cuántas obras hay en Canarias que han tenido problemas, pero la obra sigue trabajándose?”.
8-10 AÑOS PARA CULMINARSE
Para Méndez, la resolución del contrato tiene consecuencias directas sobre uno de los corredores más congestionados del país: “Se deberá volver a licitar el proyecto y la construcción y, con la situación actual de precios, esto puede suponer entre ocho y diez años para ver esta obra hecha una realidad”. El edil no deja margen a la interpretación: “No hay interés en ejecutar esta obra”. Desde el Ayuntamiento de Adeje sostienen además que la movilidad de la comarca “no se resuelve con el Tren del Sur, sino con actuaciones infraestructurales como la expuesta”.
En materia presupuestaria, esta obra ha contado con consignaciones aprobadas por el Parlamento de Canarias repartidas en varias anualidades: 18 millones en 2023, 10,2 millones en 2024, seis millones en 2025 y dos millones en 2026, lo que suma alrededor de 37 millones programados. La Consejería asegura a DIARIO DE AVISOS que esos fondos “cuentan con su correspondiente reserva de crédito” y que “solo se abonan las cantidades que las empresas certifican conforme avanza la obra”.
La situación del falso túnel se enmarca en un contexto más amplio. Del total de cerca de 350 millones previstos para actuaciones viarias en la Isla dentro del convenio de carreteras entre Canarias y el Estado para el periodo 2023-2026, alrededor del 40 % (unos 138 millones) no se habría ejecutado hasta la fecha.