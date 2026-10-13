Muere un joven tras ser apuñalado por su compañero de piso en Lanzarote

Un joven de unos 30 años ha fallecido tras sufrir una agresión con arma blanca en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza (Lanzarote). El presunto agresor, que sería su compañero de piso, también resultó herido y permanece ingresado en un centro hospitalario bajo custodia policial, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.
Los hechos ocurrieron en la urbanización Jardín de Yaiza, situada en la zona turística de Playa Blanca. La víctima fue trasladada al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde falleció a consecuencia de las heridas sufridas, de acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil a EFE.
El presunto responsable de la agresión también sufrió lesiones durante el incidente y permanece ingresado en el mismo hospital en calidad de detenido.
Investigación de la Guardia Civil
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión mortal, así como el origen del enfrentamiento entre los dos hombres.
Según han publicado medios locales como Cadena SER Lanzarote y Lancelot Digital, el altercado se produjo este lunes, 12 de octubre, alrededor de las 16.00 horas.
Las primeras informaciones apuntan a que ambos hombres habrían mantenido una discusión que terminó con el uso de un arma blanca. No obstante, las circunstancias exactas que desencadenaron el enfrentamiento siguen bajo investigación.
Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local de Yaiza y personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), según la información publicada por los medios de Lanzarote.
Por el momento, no han trascendido las identidades de los implicados ni más detalles sobre la relación que mantenían.
Los investigadores trabajan para determinar cómo se inició la discusión y esclarecer la participación de cada uno de los afectados en los hechos.