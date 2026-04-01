Clavijo descarta licitar el falso túnel de Fañabé en esta legislatura

El Spring Hotel Arona, en Los Cristianos, acogió ayer el 65º almuerzo coloquio del Foro de Asociaciones y Sindicatos de Tenerife (FAST), un encuentro que se celebra con periodicidad en el Sur de la Isla y que reunió a algunos de los alcaldes de la comarca junto a empresarios y representantes del sector hotelero sureño. El anfitrión de la jornada fue José Fernando Cabrera, presidente del FAST, y el invitado de honor, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien reconoció que el foro “es un lugar donde se puede hablar con profundidad y que ayuda a saber qué le preocupa a la comarca”.
A lo largo de un debate que abordó desde las infraestructuras viarias hasta la crisis de la vivienda, pasando por los problemas de gestión aeroportuaria y la situación hospitalaria, Clavijo realizó anuncios relevantes: confirmó que el carril adicional en el tramo Oroteanda-Las Américas saldrá en esta legislatura, descartó la viabilidad técnica y retrasó el proyecto del falso túnel de Fañabé, además de avanzar que el proyecto del Hospital del Sur “podría estar listo antes de que concluya el año”.
“En un momento en el que estamos todos luchando por mejorar la calidad del destino”, apuntó Cabrera, “eso que decimos de con menos turistas generar mejor empleo, ahora mismo el aeropuerto es una rémora importante” .
La misma preocupación se extiende a la red viaria. “En las grandes hoteleras nos dicen que qué pasa con las carreteras”, señaló, quien reconoció que la situación ha mejorado en términos de planificación, “antes no había proyectos, ahora los hay”, pero exigió acelerar los procesos de licitación. Una obra ya aprobada, la del tramo Orotanda-Las Américas, “no acaba de salir y produce encarecimiento por las revisiones de precios, además de daño a las empresas locales”, lamentó el presidente del FAST.
Clavijo trató el problema de fondo en el Aeropuerto del Sur: la insuficiencia de personal policial para los controles de pasaportes, afrontando que el asunto “no tiene un responsable único”. Recurrió a la expresión popular: “Entre todos la mataron y ella sola se murió.” Aportó que durante la reunión mantenida recientemente con el ministro Ángel Víctor Torres para tratar el decreto de medidas anticrisis, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acordó “dotar de más policías el aeropuerto del Sur”.
La movilidad protagonizó el tramo más intenso del coloquio
Cabrera se refirió al tramo Fañabé-Las Américas como uno de los “puntos negros” de la movilidad del Sur, un corredor donde en apenas cinco minutos de recorrido “el tráfico puede dilatarse hasta los cincuenta minutos”. La obra del falso túnel, aprobada en 2023, lleva enquistada por “dificultades jurídicas y financieras” que han derivado en un contencioso abierto entre la empresa adjudicataria y la Consejería de Obras Públicas. La empresa calcula que le corresponde una indemnización de 27 millones de euros; la administración la cifra en 11. “La empresa entiende que ha cumplido, la Consejería entiende que no”, resumió Clavijo.
UN INVITADO INESPERADO
Un representante de las empresas adjudicatarias de la actuación, invitado inesperado, tomó la palabra para trasladar su versión: el proyecto del falso túnel, a su juicio, debía adaptarse al nuevo Código Estructural de 2024 y a la ley climática, modificaciones que la empresa consideró “necesarias” para ejecutar correctamente la obra. El departamento jurídico de la Consejería, sin embargo, interpretó que esos cambios incumplían el pliego de condiciones y procedió a la incautación parcial del aval.
“Queremos sacar adelante esta obra”, aseguró el representante, a la vez que pidió a Clavijo que se implicase personalmente en el expediente: si es posible ejecutar la obra si no lo es, “rescindir el contrato”.
Clavijo fue claro en su respuesta. Recomponer el proyecto del falso túnel es, “inviable en los plazos que el Sur necesita, ya que mejorar el proyecto es arruinar el expediente actual con uno actualizado que estaría tres o cuatro años en litigios”, advirtió. Y añadió otro condicionante decisivo: “No hay dinero para licitar el proyecto”.
En cuanto al enquistado proyecto del túnel entre Guaza y Valle San Lorenzo (de una enorme carga medioambiental y con un coste muy elevado), Clavijo lo dejó en el cajón de los “compromisos a largo plazo”.
Sobre los atascos en el puerto de Los Cristianos, el presidente apuntó a que la solución pasa por la mejora de la infraestructura en tierra y “por facilitar la salida y entrada de vehículos”. En cuanto al frustrado proyecto de Fonsalía, con la declaración de impacto ambiental caducada, Clavijo reconoció que no existe actualmente voluntad política de sacarlo adelante.
El Hospital del Sur ocupó otro de los momentos de mayor tensión de la jornada. A pesar de que el Ejecutivo autonómico ha sacado recientemente la licitación del proyecto de ampliación, Cabrera trasladó una solicitud: “Nos gustaría que saliese antes de 2027 el concurso de la obra”. Clavijo admitió que “los empresarios entendieron que no fuimos todo lo rápido que podíamos”, aunque señaló que durante la actual legislatura se ha intentado agilizar el proceso y se han incorporado nuevos servicios.
El presidente detalló que el Gobierno ha adquirido el compromiso de incluir en los Presupuestos de 2027 una partida para lanzar la licitación de la obra. “El proyecto estará redactado en torno a finales de año, noviembre o diciembre”, afirmó. Eso permitiría, una vez disponible la consignación presupuestaria, “evitar tiempos muertos” en la elaboración de pliegos.
Ligado al hospital, el centro sociosanitario de El Mojón fue otro de los asuntos planteados. Tras la redacción del plan de gestión, el FAST expresó su deseo de que el proyecto del sociosanitario “saliese también antes de final de año”. Clavijo aclaró que esto es “competencia del Cabildo”, aunque avanzó que el Gobierno trabaja en un nuevo fondo de desarrollo económico de Canarias (a diez años vista) que incluirá financiación específica para infraestructuras sociosanitarias y vivienda.