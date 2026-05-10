La evacuación de los ocupantes del crucero MV Hondius está prevista para este domingo a partir de las 08.00 horas con el desembarco en primer lugar de los 14 ciudadanos españoles que permanecen a bordo del buque afectado por el brote de hantavirus. El dispositivo diseñado por las autoridades contempla un traslado progresivo de los pasajeros desde la embarcación hasta tierra en Tenerife, bajo un amplio despliegue sanitario y de seguridad, previo a la organización de los vuelos para su regreso a territorio peninsular.
El procedimiento se desarrollará bajo estrictos protocolos de prevención. Todos los pasajeros deberán portar mascarillas FFP2 durante las operaciones de desembarco y traslado, mientras que los equipos encargados de la asistencia y evacuación trabajarán equipados con material de protección individual. En el interior del barco continúan además cuatro especialistas desplazados esta semana para supervisar y coordinar la respuesta sanitaria ante el brote detectado a bordo.
Entre las primeras personas que abandonarán el crucero figura también uno de los expertos internacionales movilizados para gestionar la crisis. El técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) viajará junto al grupo de españoles en un avión militar con destino a la Base Aérea de Torrejón, tras haber estado expuesto a la situación de riesgo generada en el barco. Posteriormente, será trasladado al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, conforme al protocolo activado por el Ministerio de Sanidad.
Mientras continúan los preparativos para la evacuación, el MV Hondius ya ha realizado maniobras en una de las dársenas del puerto tinerfeño y permanece todo dispuesto para iniciar el desembarco una vez amanezca en el archipiélago.
Riesgo “nulo”
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, califica de “nulo” el riesgo de que llegue nadando a la costa de Tenerife un posible roedor que haya embarcado en el crucero Hondius durante sus escalas el puertos de Suramérica.
A través de su cuenta de X, Padilla responde así al temor expresado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a que prolongar el tiempo de fondeo del crucero en Tenerife pueda aumentar el riesgo de propagar un contagio del hantavirus, por ejemplo, si abordo del buque hay algún roedor y este acaba llegando al puerto.
El crucero Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus, ha entrado sobre las seis de la mañana (hora local canaria) en el dique del puerto de Granadilla de Abona, en el que permanecerá fondeado hasta que el pasaje sea desembarcado.
Clavijo se niega al fondeo
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este domingo que no autorizará el fondeo del crucero MV Hondius en Tenerife para “no ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria” de las islas.
“Tengo que lamentar la falta de diálogo con el Gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, puedan entrar en un autobús y no en un avión de 250 pasajeros”, ha explicado el mandatario en un vídeo subido a sus redes sociales mientras atendía a los medios.
Clavijo ha querido mostrar “todo su apoyo” a los pasajeros del buque y ha arremetido contra el Ejecutivo nacional, asegurando que desde Canarias “se ha hecho todo lo posible para facilitar” el trabajo en Cabo Verde.
“La negativa sistemática de los tres ministros que han venido, el no escuchar a razones y el no explicarnos de una manera científica en qué va a poner en peligro la seguridad si los pasajeros están sanos, como ellos han afirmado, poner 14, 15 o 20 pasajeros más en un avión en el que van 14 y que caben 200 días, ante esa ausencia, nosotros entendemos que nos está faltando información, no entendemos que haya ningún criterio científico, ningún protocolo que certifique o diga que eso tiene que ser así, y nos vamos a poner en peligro la población de Tenerife”, ha aclarado.
Sanidad critica a Clavijo
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha afeado al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, su negativa al fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y le ha acusado de estar “haciendo política para boicotear una operación de importancia mundial”.
“Esa idea que ha tenido de un ratón infectado saltando de un barco para nadar 200 metros y escalar el muelle para colonizar Tenerife no es un riesgo”, ha explicado Padilla en directo en La Sexta Xplica, antes de insistir en que los sanitarios marítimos avalan que las personas a bordo del MV Hondius “están asintomáticas” y que “no hay roedores en el bote, que es nuevo”.
Asimismo, el secretario de Estado ha aclarado que el roedor del hantavirus “es de montaña, no de mar” y ha destacado que “cada año haya 500 cruceros para Argentina y Chile y nunca ha habido un brote en Europa”.
Así las cosas, Padilla ha insistido en que el riesgo sanitario del MV Hondius es “remoto” y ha defendido el operativo desplegado en torno al fondeo del buque en Tenerife, subrayando que los tiempos de actuación responden a los protocolos fijados en el marco del mecanismo europeo de protección civil, en una operación que implica a 23 países y que se está desarrollando “en un tiempo récord”.