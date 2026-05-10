El Costa Adeje Tenerife cae 1-3 ante el FC Barcelona

El Costa Adeje Tenerife cae con honor ante el FC Barcelona (1-3) en el Heliodoro Rodríguez López. Las tinerfeñas se adelantaron con un gol de Gramaglia, pero la expulsión de Violeta Quiles en la primera parte condicionó el duelo. El campeón de la Liga F firmó su primera remontada del curso.
El ambiente en las gradas de Santa Cruz anticipaba una tarde histórica. Con la afición volcada, el Costa Adeje Tenerife salió a morder frente al conjunto azulgrana. Aunque el FC Barcelona tomó la iniciativa y buscó el área de Noelia Ramos desde el inicio, la solidez defensiva de las locales mantuvo el orden durante los primeros compases del choque.
La sorpresa saltó en el minuto 23. En el primer acercamiento serio de las guerreras, Aleksandra Zaremba puso un centro medido al corazón del área. Paulina Gramaglia conectó un cabezazo espectacular que batió a Gemma Font por la escuadra. El gol desató la locura en un Heliodoro Rodríguez López que creía en la posibilidad de doblegar al campeón.
Sin embargo, la alegría duró poco. En el minuto 30, el partido cambió por completo. La colegiada mostró roja directa a la local Violeta Quiles tras un lance con Vicky López. Quiles intentó frenar a la azulgrana agarrándola de la camiseta, pero terminó tirándole del pelo de forma involuntaria. La expulsión dejó al Costa Adeje Tenerife con 10 jugadoras y un mundo por delante.
Resistencia tinerfeña y remontada azulgrana
El FC Barcelona aprovechó la superioridad numérica de inmediato. Antes del descanso, en el minuto 40, Esmee Brugts puso la igualada en el marcador. La jugadora neerlandesa aprovechó un saque de esquina botado por Vicky para rematar de cabeza en el primer palo. El conjunto tinerfeño se marchó al vestuario con el empate y un desgaste físico evidente.
En la segunda mitad, el dominio visitante fue absoluto. Las tinerfeñas se defendieron con orgullo, pero el bombardeo del FC Barcelona terminó por dar sus frutos. En el minuto 66, Kika Nazareth dio la vuelta al marcador. La jugadora, que acababa de saltar al césped, aprovechó una asistencia de Patri Guijarro para anotar el 1-2 y hundir las esperanzas locales.
Con el cansancio haciendo mella en la zaga isleña, el definitivo 1-3 llegó en el minuto 88. Claudia Pina firmó un disparo magistral desde fuera del área tras un pase de Kika. Noelia Ramos no pudo hacer nada ante el zapatazo de la azulgrana, que cerró un encuentro marcado por la competitividad y el ambiente festivo en las gradas.