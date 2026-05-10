Abraham Mateo protagoniza el saque de honor y el concierto en el Costa Adeje-FC Barcelona

El Heliodoro Rodríguez López acogió este domingo el Costa Adeje-FC Barcelona, un partido entre dos de los mejores equipos esta temporada en Liga F Moeve, que terminó con victoria de las visitantes 1-3.
El artista realizó Abraham Mateo el saque inicial del encuentro entre el Costa Adeje Tenerife y el FC Barcelona ante los aficionados. Tras el partido, el gaditano ofreció un concierto en directo que fusionó deporte y música en una jornada histórica para la Liga F Moeve.
El cantante, que acumula más de 20 millones de oyentes en plataformas digitales, mostró su apoyo al talento de las futbolistas y vistió la camiseta del equipo tinerfeño.
Desde tres horas antes del pitido inicial, los alrededores del recinto contaron con una animada fan zone. En este espacio, los más pequeños disfrutaron de actividades lúdicas mientras esperaban la llegada del autobús oficial. El ambiente previo confirmó que la unión entre la música y el deporte es una fórmula de éxito en la isla.