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Ana Navarro, divulgadora, desvela el vínculo de Ana de Armas con Canarias: “Ella lo desconoce”

Navarro se remonta a la época de la conquista y la organización de la Corona en las Islas
Ana Navarro, divulgadora canaria, desvela el vínculo de Ana de Armas con Canarias. | TikTok
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La reconocida divulgadora Ana Navarro, ha vuelto a sorprender a los usuarios de las redes sociales con una revelación que une la genealogía canaria con el corazón de Hollywood.

Navarro, Premio Isla 2025, ha lanzado un mensaje directo a una de las actrices más famosas del mundo: Ana de Armas (@anaencanarias), asegurando que la intérprete desconoce el verdadero origen de su primer apellido.

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En su último vídeo, que ya se ha vuelto viral, Navarro explica que, si bien la actriz cubana ha hecho gala de sus raíces españolas a través de su línea materna (procedente de Castilla y León), existe un vacío de información sobre su rama paterna.

“Ana de Armas desconoce que el origen de este apellido se ancla al siglo XV en Canarias, que nació en las Islas Canarias”, afirma tajante la experta.

Un apellido con título real

Navarro se remonta a la época de la conquista y la organización de la Corona en las Islas. Según la divulgadora, el apellido surgió cuando el Rey Juan II de Castilla otorgó el título de ‘Rey de Armas’ a un caballero en el Archipiélago.

Navarro aclara un detalle histórico fascinante: el primer portador del título no fue necesariamente quien perpetuó el apellido tal como lo conocemos hoy, sino que la denominación evolucionó a partir de ese cargo institucional hasta convertirse en un linaje “netamente canario” que terminó cruzando el Atlántico hacia Cuba.

“Queremos que le llegue este vídeo”

El objetivo de Ana Navarro es romper el desconocimiento que rodea a esta rama familiar de la actriz. “Digo que lo desconoce porque ella siempre hace alarde de sus orígenes castellanoleoneses, pero de su primer apellido nunca ha dicho nada”, explica Navarro en la trascripción de su intervención.

Con el estilo cercano que la ha llevado a superar el millón y medio de visualizaciones en TikTok, la divulgadora cierra con un reto para sus seguidores: conseguir que esta información llegue a la propia Ana de Armas para que sepa que “no solo tiene origen español por parte de madre, sino también por parte de padre”, y que ese origen está profundamente arraigado en la historia de Canarias.

@anaencanarias

El apellido de Ana de Armas nació en un despacho real del siglo XV aunque originalmente no fue así. Hoy conectamos las luces de Hollywood y las alfombras rojas con la historia más profunda de las Islas Canarias. 🇮🇨 Te hablo de un personaje clave nombrado por el mismísimo Rey Juan II de Castilla como “Rey de Armas”. Un título tan prestigioso que saltó de las islas a Cuba y más países de América y hoy brilla en las pantallas de cine de todo el mundo. 👇 ¿Conocías este vínculo real del apellido Armas? Te leo en comentarios. #anadearmas #islascanarias #cuba #hollywood #apellidoscanarios

♬ sonido original – Ana Navarro 🇮🇨
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