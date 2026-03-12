El nombre ‘impronunciable’ que se convirtió en un apellido canario muy común: “Es normal que lo canarizara todo”

Un vídeo publicado en TikTok por la divulgadora cultural Ana Navarro, conocida en la red como @anaencanarias, ha despertado la curiosidad de su seguidores al contar una historia poco conocida sobre el origen del apellido Artiles, uno de los más extendidos en Canarias, especialmente en Gran Canaria.
En su publicación, compartida en febrero, la autora explica que el apellido Artiles podría tener su origen en la llegada de un comerciante procedente de Flandes hace aproximadamente 500 años, durante la época en la que el azúcar era uno de los grandes motores económicos del Archipiélago.
Según relata Navarro en el vídeo, aquel hombre habría llegado primero a Tenerife en busca del llamado “oro blanco”, el azúcar, antes de trasladarse a Gran Canaria, donde la industria azucarera vivía uno de sus momentos de mayor esplendor tras la conquista castellana.
El azúcar, motor económico de Canarias en el siglo XVI
Durante los siglos XV y XVI, Canarias se convirtió en uno de los principales centros productores de azúcar del Atlántico. El cultivo de la caña y la instalación de ingenios azucareros atrajeron a comerciantes, técnicos y colonos de distintos lugares de Europa, entre ellos portugueses, genoveses y flamencos.
Este contexto histórico es clave para entender cómo muchos apellidos extranjeros terminaron adaptándose a la lengua y la fonética local. Con el paso del tiempo, numerosos nombres y apellidos fueron “castellanizados” o “canarizados”, dando lugar a nuevas formas.
En el caso que menciona la divulgadora, el protagonista habría terminado asentándose en El Carrizal de Ingenio, en Gran Canaria, después de pasar por zonas como Telde, vinculadas históricamente a la producción de azúcar.
De un nombre flamenco a un apellido canario
En su explicación, Ana Navarro señala que el nombre original del comerciante sería difícil de pronunciar para los vecinos de la época. Por ello, según su relato, el personaje habría adaptado su identidad para facilitar su integración en la sociedad local.
La divulgadora lo resume con humor en el vídeo:
“No me imagino yo a los trabajadores y vecinos llamándolo señor Arnould Aaert”.
Según esta narración, el nombre habría evolucionado hasta convertirse en Hernaldo Artiles Westerling, un proceso de adaptación lingüística que, según la autora, estaría en el origen del apellido Artiles tal y como se conoce hoy.
Un apellido muy presente en Canarias
Actualmente, Artiles es un apellido especialmente frecuente en Gran Canaria, aunque también aparece en otras Islas del Archipiélago. Como ocurre con muchos apellidos canarios, su historia está ligada a los procesos de colonización, migración y mezcla cultural que marcaron los primeros siglos tras la conquista.
El vídeo de @anaencanarias se enmarca en una serie de contenidos divulgativos en los que la autora explora la relación histórica entre Canarias, Europa y América, así como el origen de nombres, tradiciones y apellidos del Archipiélago.