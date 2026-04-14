El Costa Adeje Tenerife Egatesa teje alianzas con el Gotham FC de Nueva York 

El Costa Adeje Tenerife Egatesa realizó una visita institucional al Gotham FC, actual campeón de la NWSL con sede en Nueva York y Nueva Jersey, para conocer de primera mano el club y trabajar sobre un marco de colaboración conjunta.
Las reuniones se centraron en el desarrollo conjunto de iniciativas deportivas, comerciales y sociales entre ambas organizaciones. Los dos clubes comparten el objetivo de promover el crecimiento del fútbol femenino, apoyar el desarrollo de las jugadoras y aumentar la visibilidad internacional de las deportistas, las marcas y las instituciones.
El presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, acompañado por el consejero del club tinerfeño, Sandro Arrufat, viajaron hasta Nueva York para reunirse con el Gotham FC. Durante su visita, asistieron a un partido de la National Women’s Soccer League (NWSL) entre Gotham FC y Denver Summit FC, recorrieron las instalaciones deportivas del club en Nueva Jersey pudiendo presenciar sus entrenamientos y se intercambiaron los proyectos deportivos e institucionales de sendos clubes.
Sergio Batista destacó la importante oportunidad que podría generar una relación estratégica con el Gotham FC, así como la buena sintonía en las diferentes reuniones de trabajo con la dirección y el cuerpo técnico del club. Asimismo, subrayó el punto álgido en el que se encuentra el fútbol femenino y señaló que un esfuerzo conjunto entre ambos clubes potenciaría la visibilidad global del trabajo de las jugadoras, al tiempo que crearía oportunidades para futuras experiencias compartidas con jugadoras americanas.
Por su parte, Sandro Arrufat, agradeció la hospitalidad por parte de todo el personal del Gotham FC y señaló que representantes de la dirección del club americano devolverán la visita a Tenerife en los próximos meses, para conocer en primera persona el proyecto del CD Tenerife Femenino desde el ámbito institucional, deportivo y social.
El Head of Soccer Administration de la entidad estadounidense, Max Feldman, destacó su interés por “hacer crecer el alcance de ambos clubes, a la vez que aprendemos, crecemos e intercambiamos algunas de las mejores prácticas. Ha sido un placer conocerlos y esperamos poder viajar a Tenerife próximamente”.
Además, durante la visita y en una muestra más del compromiso de la entidad tinerfeña por promocionar y aumentar la visibilidad del producto local, la directiva del CD Tenerife Femenino hizo entrega de un queso canario artesanal a sus homónimos americanos, una acción desarrollada, como ya es habitual, de la mano de Volcanic Xperience.