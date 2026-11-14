Sensacional remontada del CD Tenerife femenino dedicada a Jesús de Miguel (1-3)

Todo fueron buenas noticias para el CD Tenerife femenino en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Remontó el gol inicial del RCD Espanyol en una gran segunda parte con los tantos de Zamanian, Noelia Salazar y Paulina Gramaglia (1-3). Además, le pudo dedicar el triunfo al malogrado futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, y reapareció tras más de un año en el dique seco la capitana Raquel Peña Pisco.
Periquitas y guerreras disputaron un partido igualado sobre el verde de la Ciudad Deportiva Dani Jarque, con una primera parte con el Espanyol más incisivo que un Costa Adeje Egatesa que apenas creó peligro sobre los dominios de Muñoz. Anita Marcos, una pesadilla para la zaga blanquiazul, adelantó a su equipo en el minuto 39, tras un libre indirecto ejecutado por Paula que remató la ex del Sevilla anticipándose con la cabeza a la salida de Nay Cáceres (1-0). En la segunda parte continuó el equilibrio de fuerzas, pero el conjunto de Yerai Martín tiró de pegada con tres goles. El del empate lo anotó Zamanian al comienzo de la segunda parte (49′) tras un pase en profundidad de Natalia Padilla (1-1). La canterana Noelia Salazar adelantó a las visitantes en el 77 con un disparo colocado dentro del área al segundo palo (1-2). Y la sentencia llegaría en el minuto 86, tras un fallo grosero de la guardameta local en la salida de balón, ya que le entregó el esférico a Gramaglia, y ésta tras regatear a la cancerbera local alojó el balón en el fondo de las mallas (1-3).
Tres puntazos de oro para un Costa Adeje Tenerife Egatesa que ya ve más cerca los primeros puestos de la clasificación con 17 puntos. De momento es cuarto, pero se debe jugar el resto de la jornada de La Liga F Moeve entre hoy y mañana.
El partido se pudo poner muy bien para el Espanyol en el minuto 4, tras una mala salida de balón entre Cinta y Henar, que perdió el balón al borde del área grande por la presión de la ex blanquiazul Bicho, que encaró la portería, y su disparo colocado lo desvió Nay Cáceres con una sensacional manopla a córner.
En el minuto 19 Yerai Martín solicitó la intervención del Video Support por un posible penalti de Muñoz a Padilla. La árbitra Melissa López, tras revisar la acción determinó que no había acción punible de la guardameta local. Anita Marcos que fue un dolor de muelas en la primera parte para la zaga visitante, protagonizó dos acciones que estuvieron cerca de adelantar a su equipo en el marcador. Así en el 30′, un centro de Clara desde la banda lo remató la ariete perica de cabeza por encima del travesaño. Y seis minutos después (36′), un centro de Escot desde la línea de fondo fue rematado de tijera por Anita Marcos, y Nay Cáceres, con una intervención plena de reflejos, envió con la mano a saque de esquina.
Tanto fue el cántaro a la fuente, que en el minuto 39 llegó el primer gol del partido favorable al RCD Espanyol. Un libre indirecto ejecutado por Paula desde la banda izquierda lo remató de cabeza Anita Marcos al fondo de las mallas. La delantera perica se adelantó a la salida de Nay Cáceres (1-0). El gol fue revisado por Melissa López en el monitor por derribo a Violeta Quiles de una jugadora local, aunque la árbitra ratificó el gol al no considerar que el empujón fuera determinante en la acción.
El único acercamiento peligroso en los primeros 45 minutos del Costa Adeje llegó en el 43, tras un remate escorado desde fuera del área de Natalia Padilla que desvió Muñoz con la mano a córner.
Antes de llegar al descanso, la entrenadora local Sara Monforte solicitó la intervención del Video Support por una posible agresión de Patri Gavira a Domenech. Tras la pertinente revisión en el monitor, Melissa López desestimó la reclamación de la entrenadora del Espanyol. Con el 1-0 se llegó al descanso.
La segunda parte no pudo empezar de mejor manera para el equipo de Yerai Martín, ya que en el minuto 49 un pase en profundidad de Padilla a Zamanian lo aprovechó la ex del Parma para batir en el palo corto a Muñoz (1-1).
En el minuto 52 fue la local Lucía Vallejo la que llevó el peligro a la portería contraria, tras un disparo dentro del área que sacó con apuros Nay Cáceres a córner. En el 64, el peligro lo llevó el Costa Adeje tras un libre indirecto de Zamanian que remató Cinta de cabeza desviado.
Anita Marcos la tuvo en el minuto 75 con un disparo dentro del área que se estrelló en el poste, pero lo que son las cosas del fútbol, dos minutos después (77′) la canterana Noelia Salazar disparó cruzado dentro del área lejos del alcance de Muñoz (1-2). Yerai Martín dio entrada en la segunda parte a Gramaglia, Moreno, Marina Martí y Pisco. La capitana del Costa Adeje Tenerife Egatesa volvió a pisar un terreno de juego, tras más de un año en el dique seco, para alegría de la familia del representativo femenino.
La sentencia llegó en el minuto 86 con el 1-3 anotado por Gramaglia. Un fallo grosero en la salida de balón de la guardameta local fue aprovechado por la ariete argentina para poner una distancia definitiva en el marcador.
FICHA TÉCNICA:
1 RCD ESPANYOL: Muñoz, Lucía Vallejo, Guerra, Raquel, Ari Domenech, Bicho, Paula, Escot, Clara, Ona y Anita Marcos. También jugaron Patri Ojeda, Iara, Browne y Arana.
3 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Nay Cáceres, Aleksandra, Cinta, Elba Vergés, Patri Gavira, Violeta Quiles, Zamanian, Henar, Noelia Salazar, Natalia Padilla y Carlota Suárez. También jugaron Gramaglia, Moreno, Pisco y Martí.
GOLES: 1-0, min 39: Anita Marcos. 1-1, min 49: Zamanian. 1-2, min 77: Noelia Salazar. 1-3, min 86: Gramaglia.
ÁRBITRA: Melissa López. Asistida por Lidia Lombardero y Rocío López. Cuarta árbitra: Elena Labra. Sin tarjetas.
INCIDENCIAS: Ciudad Deportiva Dani Jarque. Antes del comienzo del choque se guardó un minuto de silencio por Jesús de Miguel y las jugadoras del CD Tenerife femenino lucieron una camiseta en recuerdo del malogrado futbolista blanquiazul.