Remontada épica del Costa Adeje Tenerife Egatesa ante el Logroño United (2-1)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa suma su segundo triunfo consecutivo tras derrotar al Logroño United (2-1), en choque correspondiente a la sexta jornada de la Liga F Moeve. Las guerreras con amor propio, esfuerzo, sacrificio y efectividad remontó un partido que tenía perdido hasta el minuto 75 cuando Patri Gavira remató de cabeza al fondo de las mallas, tras un saque de esquina de Zamanian. El delirio a las gradas del Heliodoro llegó en el tiempo de prolongación (90+3), cuando Iratxe Pérez se sacó un acrobático lanzamiento dentro del área que se coló a media altura en la portería de Miralles. Tres puntos de oro ante un directo rival por la permanencia. Es el primer triunfo blanquiazul en el recinto capitalino, tras el empate con el Deportivo, y la derrota frente al Sevilla.
Yerai Martín introdujo un cambio en la defensa con la entrada de Gavira, que debutó tras superar una lesión, por Elba que se quedó en el banquillo. En la sala de máquinas Ari Mingueza, Henar, que gran partido el suyo, y Zamanian trabajaron a destajo. Arriba las últimamente habituales Padilla y Gramaglia.
La primera parte, por completo, fue para el CD Tenerife femenino que gozó de alguna ocasión para ponerse por delante en el marcador, ante un rival correoso, pegajoso y que metía el zapato en los balones divididos. Eso sí, del equipo riojano en ataque nada que destacar en los primeros 45 minutos.
Las guerreras pusieron cerco al marco de Miralles en el minuto 8, con una internada de Natalia Padilla que centró al área, pero despejó la defensa visitante. Tres minutos después (11′), gran pase interior de Aleksandra a Padilla que dispara flojo a manos de Miralles. En el 29, un libre directo de Zamanian al borde del área lo detuvo sin problemas la guardameta visitante.
La primera acción polémica del partido llegó en el minuto 41 cuando el entrenador del Logroño United solicitó la intervención del FVS por una posible roja a Aithiara, que entró a destiempo y golpeó con la plancha el muslo de Cris Redondo. La colegiada Melissa López y la cuarta árbitra Beatriz Arregui visionaron la acción y determinaron que no había nada punible en la entrada de la jugadora de La Orotava. Por parte local, solo señalar dos cabezazos muy desviados de Gramaglia, y un tercero de la delantera argentina que salió lamiendo el palo en el tiempo extra (45+5), tras un libre indirecto lanzado por Zamanian. Con el 0-0 se llegó al descanso.
Drama y delirio
La segunda parte tuvo de todo, emoción, goles, drama, delirio, sustituciones, malos modos y dos equipos que se vaciaron sobre el verde del Heliodoro. A lo largo de la segunda parte, Yerai Martín, que estuvo certero en los cambios, puso a jugar a Salazar, Iratxe, Marina Martí y Tiwa, que se estrenaba con el Costa Adeje Egatesa.
En una acción aislada llegó en el minuto 53 el 0-1, anotado por Cris, que desvió el disparo dentro del área de su compañera Morcillo. Un jarro de agua fría para un Costa Adeje Egatesa que no merecía la derrota por lo acontecido en lo que iba de partido. El gol lo acusó el cuadro local que se desordenó en el campo, pero lo suplió con tesón y amor propio poniendo cerco al marco de Miralles.
En el minuto 56 fue Yerai Martín el que solicitó la intervención del Vídeo Support por una posible tarjeta roja, tras un agarrón violento de Isina a Aleksandra. La colegiada, que había resuelto la acción con amarilla para la futbolista visitante, se ratificó en la decisión y no estimó la cartulina roja para Isina.
En el minuto 59, un disparo lejano de Henar tropezó en el travesaño tras tocar previamente con la mano la guardameta visitante. En el 62, el que avisó fue el Logroño United con un remate de cabeza de Cris que salió por encima del larguero.
El Costa Adeje merodeó el empate en dos acciones en los minutos 67 y 71. En la primera, Aleksandra se incrustó en el área pero su centro de la muerte lo desbarató la defensa que terminó despejando el balón. La otra ocasión blanquiazul llegó en botas de Zamanian, que disparó dentro del área al segundo palo, y surgió la mano de Miralles que desvió en una sensacional intervención el esférico a saque de esquina.
El ansiado empate del CD Tenerife femenino llegó a balón parado, tras un córner lanzado por Zamanian que remató Patri Gavira con la cabeza al fondo de las mallas (1-1). Quedaba tiempo suficiente para intentar la remontada y llevarse los tres puntos. En el 78, Iratxe Pérez se internó por la izquierda en el área, pero su disparo dio en el exterior de la red. También la tuvo la debutante Tiwa en el 90 tras un disparo dentro del área que se marchó por encima del larguero, después de un centro puesto por Marina Martí. La ex del Levante UD abrió el campo en banda derecha, y fue un peligro constante para la zaga visitante.
En tiempo de prolongación (90+1), Mawete remató dentro del área a manos de Nay Cáceres. El delirio llegó en el minuto (90+3) con el gol de Iratxe Pérez, tras una internada de Marina por la derecha que centró al área, y la canterana blanquiazul, de forma acrobática, remató al fondo de las mallas. Un gol que premiaba las ganas de ganar de las guerreras, y de paso darle la primera alegría en casa a la afición blanquiazul.
FICHA TÉCNICA
2 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Nay Cáceres, Aleksandra, Cinta, Pola, Gavira, Aithiara, Ari Mingueza, Henar, Zamanian, Natalia Padilla y Gramaglia. También jugaron: Tiwa, Salazar, Iratxe y Marina Martí.
1 LOGROÑO UNITED: Miralles, Comfort, Rebeca, Marta, Annelie, Falfán, Cata, Velazco, Cris, Isina y María Barquero. También jugaron: Aligeli, Mawete, Morcillo y Ana Franco.
GOLES: 0-1, min 53: Cris Redondo. 1-1, min 75: Patri Gavira. 2-1, 90+3: Iratxe.
ÁRBITRA: Melissa López. Asistida en las bandas por Haizea Costresana y Lidia Lombardero. Cuarta árbitra: Beatriz Arregui. Mostró amarilla a las locales Natalia Padilla e Iratxe Pérez, por las visitantes a Comfort, Isina, Mawete y Ana Franco.
INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López.