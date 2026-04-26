El Costa Adeje Egatesa echa el candado a su portería y abre tres veces la del Sevilla (3-0)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa tiró de su ‘instinto asesino‘ para aniquilar al Sevilla en la primera parte con los goles de Paola Hernández, Carlota Suárez y Natalia Ramos. La mala noticia fue la lesión de Carlota Suárez que tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, tras sufrir una lesión en el tobillo. Una pena porque la delantera gallega ya tuvo que pasar por el quirófano esta temporada por una lesión en la cadera.
Pese al parón de dos semanas de la Liga F Moeve por los compromisos internacionales de de selecciones, el equipo de Yerai Martín realizó un gran partido sobre el verde del Heliodoro, tirando de eficacia en la primera parte, y de dominio y control en la segunda, ante un Sevilla que viene cuesta abajo y sin frenos al acumular cuatro derrotas consecutivas.
Destacar una jornada más, que el Costa Adeje Tenerife Egatesa volvió a echar el candado a su portería, ya que en las últimas cinco jornadas no ha encajado. Con estos tres puntos, las blanquiazules se afianzan en la cuarta plaza, y no pierden de vista la tercera que es propiedad de la Real Sociedad.
Tras un arranque igualado, fue el Sevilla el que avisó primero con dos ocasiones en los minutos 21 y 22 con una internada de Kanteh hasta la línea de fondo, que abortó Fatou despejando el esférico a saque de esquina. El córner ejecutado por Kanteh fue rematado de cabeza dentro del área por Alicia Redondo saliendo el balón cerca del palo de la portería de Noelia Ramos.
En el minuto 27 llegó el primer aviso serio de las locales, tras un disparo de Fatou dentro del área que pegó en Kanteh saliendo el balón muy cerca del palo. Natalia Ramos ejecutó el correspondiente saque de esquina, el balón no lo pudo despejar Sullastres con el puño, y llegó a Paola Hernández que de remate certero de cabeza envió el balón al fondo de las mallas (1-0). La canterana vio cartulina amarilla por quitarse la camiseta, y mostrar otra prenda felicitando a su abuela por su cumpleaños.
El Costa Adeje Egatesa desató un vendaval antes del descanso con una ocasión de gol y con dos tantos. La ocasión fue para Alexandra en el minuto 41, tras un disparo cruzado dentro del área que salió fuera. En el 45 llegaría el 2-0. Tras un pase en profundidad de Clau Blanco, llegó el error grosero de la central sevillista Alice Marques, y que no desaprovechó Carlota para internarse en solitario y batir a Sullastres con un disparo colocado. Sin tiempo para festejar el segundo tanto blanquiazul llegó en el 45+2 el 3-0, tras una sensacional asistencia de Ouzraoui a Natalia Ramos, que la canterana tinerfeña culminó batiendo a Sullastres. En un abrir y cerrar de ojos, el CD Tenerife femenino había liquidado el partido.
Tras el descanso Bárbara Pola relevó a Paola (46′), y posteriormente entrarían al terreno de juego Sandra Castelló (61′), Iratxe (70′), y Cinta y Aithiara en el minuto 79.
En la segunda parte las guerreras pudieron ampliar el marcador en tres ocasiones. Así, en el minuto 57, un centro de Ouzraoui al corazón del área fue rematado a la limón por Natalia y Carlota saliendo el balón fuera. En el 62, de nuevo lo volvió a intentar Natalia Ramos que cabeceó de forma espléndida un centro medido de Aleksandra, que Sullastres desvió por encima del travesaño con la yema de los dedos a córner. Por último, en el 78, un centro de Natalia Ramos al área fue rematado de cabeza por Elba Vergés saliendo el balón pegado al segundo palo.
El Sevilla de David Losada, que no pasa por su mejor momento, apenas inquietó los dominios de Noelia Ramos con acercamientos esporádicos y carentes de peligro.
FICHA TÉCNICA
3 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Noelia Ramos, Aleksandra Zaremba, Fatou Dembelé, Elba Vergés, Patri Gavira, Violeta Quiles, Natalia Ramos, Paola Hernández, Clau Blanco, Sakina Ouzraoui y Carlota Suárez. También jugaron Bárbara Pola, Sandra Castelló, Iratxe Pérez, Cinta Rodríguez y Aithiara Carballo.
0 SEVILLA FC: Esther Sullastres, Débora, Alice Marques, Isa Álvarez, Esther Martín, Alicia Redondo, Gemma Gil, Milla Cortés, Kanteh, Xenia Barrios y Andrea Álvarez. También jugaron Wifi, Iris Arnaiz, Julia Torres, Chantal Hagel y Alba Cerrato.
GOLES: 1-0, min 28: Paola. 2-0, min 45: Carlota Suárez. 3-0, 45+2: Natalia Ramos.
ÁRBITRA: Melissa López Osorio. Amonestó a las locales Paola y Elba, y por parte visitante a Andrea Álvarez.
INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. 2.058 espectadores.