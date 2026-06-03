El Isla Calavera entrega a la ciudad de La Laguna una edición especial de su trofeo

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que celebra su décima edición del 6 al 15 de noviembre, ha entregado al Ayuntamiento de La Laguna una unidad gemela de la escultura que se ha incorporado a la exposición permanente del Fantastic Pavilion del Marché du Film del Festival de Cannes.
La pieza fue entregada al alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, por los codirectores del festival, Ramón González Trujillo y Daniel Fumero, “como símbolo del agradecimiento a una administración que ha acompañado de forma firme la consolidación del Isla Calavera como una referencia cultural y cinematográfica dentro y fuera del Archipiélago”.
Se trata de una de las dos únicas ediciones especiales del trofeo esculpido por el legendario maestro de los efectos especiales, maquillaje y animatrónicos Colin Arthur, quien recibió el Premio Isla Calavera de Honor en la primera edición del festival. La otra unidad forma parte de la exposición permanente de trofeos de festivales de cine fantástico del Fantastic Pavilion de Cannes, un espacio profesional que reúne galardones de algunos de los certámenes de género más relevantes del panorama internacional.
Esta acción culmina una participación histórica del municipio de La Laguna en el Marché du Film de Cannes, donde la ciudad ha sido presentada ante la industria audiovisual internacional, a través del aval del Isla Calavera, como herramienta de promoción cultural y turística del territorio Patrimonio de la Humanidad.
Luis Yeray Gutiérrez, destacó que este reconocimiento simboliza el resultado de un trabajo sostenido en los últimos años para reforzar el posicionamiento internacional del festival y el de La Laguna como ciudad vinculada a la cultura, al patrimonio y a la creación audiovisual.