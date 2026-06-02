‘Si le vent tombe’ abre en la Fundación Cristino de Vera un ciclo de cine francófono

La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias y el Institut Français inician este martes un ciclo cinematográfico dedicado a algunas de las voces más sensibles e inspiradoras del cine contemporáneo francófono.
La iniciativa, que también se desarrollará los días 9 y 16 de junio, en sesiones que comienzan a las 19.00 horas, propone al público un recorrido por territorios y realidades alejadas de los circuitos habituales de representación audiovisual. Los films se exhibirán en versión original subtitulada en la sede de la entidad, en la calle San Agustín, 18, en La Laguna, con entrada libre hasta completar el aforo.
El ciclo se inicia esta tarde con la película Si le vent tombe (2020), de Nora Martirosyan, a la que seguirán Un jeune chaman (2023), de Lkhagvadulam Purev-Ochir, y Le quatrième mur (2024), de David Oelhoffen.
Las cintas comparten una mirada singular sobre sociedades en continuas transformaciones, tensiones culturales y conflictos. Ambientadas en Armenia, Mongolia y Líbano, dialogan entre sí a través de temas como la fragilidad de las fronteras, el desarraigo, la memoria colectiva y la tensión entre tradición y modernidad.
Si le vent tombe, primer largometraje de la cineasta armenia Nora Martirosyan, sigue a Alain, un auditor internacional francés que viaja a la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj para evaluar la reapertura de un aeropuerto cuya actividad permanece suspendida.
Lo que inicialmente parece una misión técnica se convierte en una reflexión sobre el aislamiento, la identidad y el reconocimiento internacional. Con una puesta en escena de gran delicadeza visual, Martirosyan construye un retrato profundamente humano de una comunidad que vive bajo la sombra de la inestabilidad política. La película tuvo un hito histórico al convertirse en la primera producción armenia seleccionada oficialmente en el Festival de Cannes desde 1965.